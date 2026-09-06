Jakiej pomocy potrzebują stalowowolanie? MOPS pyta mieszkańców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zaprasza mieszkańców do udziału w badaniu dotyczącym lokalnych problemów społecznych oraz oczekiwań wobec dostępnych form pomocy. Ankieta ma pomóc odpowiedzieć między innymi na pytania, jakiego wsparcia potrzebują mieszkańcy, czego obecnie brakuje i które usługi warto rozwijać w kolejnych latach.

Badanie prowadzone jest na potrzeby opracowania Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych. Obejmuje on zagadnienia związane między innymi ze wsparciem rodzin, osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz osób doświadczających bezdomności. Ankieta skierowana jest jednak do ogółu dorosłych mieszkańców Stalowej Woli – nie tylko do osób korzystających obecnie z pomocy MOPS.

Trudna nazwa, prosta idea

Deinstytucjonalizacja oznacza stopniowe rozwijanie takich form pomocy, które pozwalają potrzebującym możliwie długo funkcjonować we własnym domu, rodzinie i znanym środowisku. Chodzi więc o przesunięcie akcentu z opieki świadczonej głównie w dużych placówkach lub podczas całodobowych pobytów na usługi dostępne bezpośrednio w lokalnej społeczności.

Nie oznacza to automatycznej likwidacji istniejących instytucji. Celem jest uzupełnienie ich oferty i stworzenie bardziej elastycznego systemu, który szybciej reaguje na indywidualne potrzeby. Wsparcie ma być dostępne możliwie blisko człowieka, pomagać mu zachować samodzielność, poczucie bezpieczeństwa oraz więzi rodzinne i społeczne. Tak założenia deinstytucjonalizacji wyjaśniają ogólnopolskie materiały dotyczące lokalnych planów usług społecznych.

W praktyce mogą to być między innymi usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, pomoc asystenta, opieka wytchnieniowa dla rodzin zajmujących się osobą zależną, dzienne formy wsparcia, poradnictwo psychologiczne, pomoc dla rodzin przeżywających trudności, mieszkania treningowe i wspomagane czy działania pomagające osobom wychodzić z bezdomności.

To jedynie przykłady rozwiązań stosowanych w lokalnych planach. O tym, które z nich są najbardziej potrzebne w Stalowej Woli, ma zdecydować diagnoza lokalnej sytuacji – a jednym z jej elementów będą właśnie odpowiedzi mieszkańców.

Najpierw trzeba poznać prawdziwe potrzeby

Lokalny plan powinien składać się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza to diagnoza: opis sytuacji społecznej miasta, istniejących zasobów, najważniejszych problemów oraz brakujących form pomocy. Druga ma określać konkretne kierunki działania, możliwe koszty, źródła finansowania oraz sposób sprawdzania, czy przyjęte rozwiązania rzeczywiście przynoszą efekty.

Dlatego odpowiedzi mieszkańców nie mają trafić do szuflady jako luźne opinie. Powinny stać się jednym z materiałów wykorzystywanych podczas ustalania, jakie usługi należy utrzymać, które rozwinąć, a jakie dopiero stworzyć.

Przygotowywanie takich dokumentów jest częścią ogólnopolskiego kierunku zmian. W 2022 roku Rada Ministrów przyjęła „Strategię rozwoju usług społecznych” do 2030 roku, z perspektywą do 2035 roku. Zakłada ona rozwijanie wsparcia środowiskowego dla rodzin i dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie psychicznym oraz zagrożonych bezdomnością. Realizacja lokalnych planów może być również wspierana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dziesięć minut, które może mieć znaczenie

Wypełnienie stalowowolskiej ankiety zajmuje około 10 minut. Formularz będzie dostępny do 22 września 2026 roku.

Mieszkańcy mogą wskazać, z jakimi trudnościami spotykają się oni sami, ich rodziny, sąsiedzi lub inne osoby z najbliższego otoczenia. Nawet jeśli ktoś obecnie nie korzysta z żadnej formy pomocy, może podzielić się swoimi obserwacjami i wskazać problemy, które jego zdaniem wymagają większej uwagi.

Ankietę można wypełnić pod tym adresem. Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi należy pamiętać o naciśnięciu przycisku „WYŚLIJ/ZAKOŃCZ”. Szczegóły badania opublikował również Urząd Miasta Stalowej