Jak reagować po usłyszeniu alarmu? Szkolenie w Stalowej Woli

Blisko 1400 punktów w całym kraju

Spotkanie w Stalowej Woli jest częścią Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W weekend 29–30 sierpnia w całej Polsce uruchomionych zostanie niemal 1400 punktów treningowych. Na Podkarpaciu zajęcia zaplanowano w 130 miejscach.

Za organizację przedsięwzięcia odpowiadają wojewodowie, samorządy, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Policja oraz organizacje społeczne. Udział w spotkaniach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. MSWiA, Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Punkt w Stalowej Woli

W Stalowej Woli punkt edukacyjny będzie działał w sobotę, 29 sierpnia, w godzinach od 10 do 16 na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej PSP przy ul. Kwiatkowskiego 1A.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się:

jak rozpoznać sygnał alarmowy i odróżnić go od syren wykorzystywanych przez jednostki OSP,

gdzie sprawdzać oficjalne komunikaty i jak nie ulegać dezinformacji,

jak przygotować plecak ewakuacyjny dostosowany do potrzeb rodziny,

jak ustalić najbliższe miejsce schronienia,

jak zachować się w sytuacji zagrożenia,

na czym polega samopomoc i wzajemne udzielanie pomocy.

Warto pamiętać, że trzyminutowy, modulowany dźwięk syreny oznacza ogłoszenie alarmu, natomiast trzyminutowy dźwięk ciągły – jego odwołanie. MSWiA

Trzy kroki do bezpieczeństwa

Podstawą szkolenia będzie prosty schemat postępowania:

Rozpoznaj sygnał alarmowy. Sprawdź komunikat w oficjalnym źródle. Działaj – zastosuj się do zaleceń i sprawdź najbliższe miejsce schronienia.

Organizatorzy przypominają, że w sytuacji zagrożenia liczy się nie tylko szybka reakcja służb, ale również wiedza mieszkańców. Celem treningu jest przygotowanie ludzi do spokojnego i właściwego działania, zanim pojawi się prawdziwe niebezpieczeństwo.