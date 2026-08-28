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Stalowa Wola 28 sierpnia 2026

Jak reagować po usłyszeniu alarmu? Szkolenie w Stalowej Woli

Jak rozpoznać sygnał alarmowy, gdzie szukać wiarygodnych informacji i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? W sobotę, 29 sierpnia, mieszkańcy Stalowej Woli będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą postępowania w sytuacji zagrożenia. Punkt edukacyjny zostanie uruchomiony na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Blisko 1400 punktów w całym kraju

Spotkanie w Stalowej Woli jest częścią Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W weekend 29–30 sierpnia w całej Polsce uruchomionych zostanie niemal 1400 punktów treningowych. Na Podkarpaciu zajęcia zaplanowano w 130 miejscach.

Za organizację przedsięwzięcia odpowiadają wojewodowie, samorządy, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Policja oraz organizacje społeczne. Udział w spotkaniach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. MSWiA, Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Punkt w Stalowej Woli

W Stalowej Woli punkt edukacyjny będzie działał w sobotę, 29 sierpnia, w godzinach od 10 do 16 na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej PSP przy ul. Kwiatkowskiego 1A.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się:

  • jak rozpoznać sygnał alarmowy i odróżnić go od syren wykorzystywanych przez jednostki OSP,
  • gdzie sprawdzać oficjalne komunikaty i jak nie ulegać dezinformacji,
  • jak przygotować plecak ewakuacyjny dostosowany do potrzeb rodziny,
  • jak ustalić najbliższe miejsce schronienia,
  • jak zachować się w sytuacji zagrożenia,
  • na czym polega samopomoc i wzajemne udzielanie pomocy.

Warto pamiętać, że trzyminutowy, modulowany dźwięk syreny oznacza ogłoszenie alarmu, natomiast trzyminutowy dźwięk ciągły – jego odwołanie. MSWiA

Trzy kroki do bezpieczeństwa

Podstawą szkolenia będzie prosty schemat postępowania:

  1. Rozpoznaj sygnał alarmowy.
  2. Sprawdź komunikat w oficjalnym źródle.
  3. Działaj – zastosuj się do zaleceń i sprawdź najbliższe miejsce schronienia.

Organizatorzy przypominają, że w sytuacji zagrożenia liczy się nie tylko szybka reakcja służb, ale również wiedza mieszkańców. Celem treningu jest przygotowanie ludzi do spokojnego i właściwego działania, zanim pojawi się prawdziwe niebezpieczeństwo.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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