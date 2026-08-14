Jak przygotować dziecko do szkoły? Bezpłatne webinarium dla rodziców

Webinarium odbędzie się 19 sierpnia (środa) w godz. 12-13. Spotkanie będzie prowadzone online za pośrednictwem Microsoft Teams.

Podczas godzinnego spotkania poruszone zostaną tematy, które mogą zainteresować rodziców przygotowujących swoje dzieci do rozpoczęcia szkolnej przygody. Będzie mowa m.in. o tym, jak stworzyć dziecku miejsce do nauki przyjazne dla zdrowia, a także na co zwrócić uwagę przy wyborze i zakupie tornistra.

Jednym z tematów będzie również kampania „Problem wagi ciężkiej”, dotycząca obciążenia dzieci szkolnymi plecakami.

Organizatorzy zapowiadają przede wszystkim praktyczne informacje i wskazówki, które rodzice będą mogli wykorzystać na co dzień. W trakcie spotkania będzie też możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi.

Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Do spotkania można dołączyć za pośrednictwem Microsoft Teams, korzystając z kodu QR zamieszczonego na plakacie wydarzenia.

Spotkanie skierowane jest do rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę szkolną.