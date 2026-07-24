Jak prawidłowo sporządzić testament

W polskim prawie występuje kilka form testamentów, przy czym najbardziej popularne to testament własnoręczny i testament notarialny.

Testament własnoręczny można sporządzić bez wychodzenia z domu, na zwykłej kartce papieru. Zgodnie z art. 949 § 1 kodeksu cywilnego: „Spadkobierca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem odręcznym, podpisze i opatrzy datą”. Warunkiem ważności takiego testamentu jest sporządzenie go odręcznie przez spadkodawcę – w całości wraz z czytelnym podpisem. Testament taki nie może być napisany na maszynie, nie można też wydrukować gotowego tekstu, który następnie zostanie podpisany przez przyszłego spadkodawcę. Testament ten nie może być też napisany odręcznie przez inną osobę, a jednie podpisany przez testatora. Osoba, która sporządza testament musi napisać go od początku do końca osobiście. Częstym błędem przy sporządzaniu tego typu testamentu jest sporządzenie go łącznie przez dwoje małżonków jako ich wspólnego oświadczenia. Jeżeli małżonkowie chcą sporządzić testament, każdy z nich taki dokument przygotowuje we własnym imieniu, jako dwa oddzielne testamenty.

W testamencie powołujemy jednego lub kilku spadkobierców, wskazując jaki udział w spadku ma im przypaść, czyli wskazujemy osoby, które mają dziedziczyć oraz określamy jaka część spadku ma im przypaść.

Jeżeli spadkodawca chce w testamencie rozporządzić konkretnymi składnikami majątku, czyli jego wolą jest, aby konkretnej osobie przypadł konkretny składnik z jego majątku, należy to uczynić w formie zapisu windykacyjnego. W takim przypadku należy zgłosić się do notariusza, gdyż zapis windykacyjny wymaga formy aktu notarialnego.

Jeżeli sporządzamy testament, warto udać się do notariusza również po to, aby wpisać swój testament do specjalnego rejestru testamentów (NORT) prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną. Rejestr ten ułatwia odnalezienie testamentu po śmierci spadkodawcy. Jest to bardzo przydatne narzędzie, ponieważ nie zawsze testator informuje osobę, którą chce powołać do spadku o tym, że sporządził na jej rzecz testament. Wskazany rejestr daje nam gwarancje, że testament nie zaginie. Co ważne, aby dokonać sprawdzenia w rejestrze, należy udać się do kancelarii notarialnej z aktem zgonu osoby, co do której chcemy dokonać sprawdzenia. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie aktu zgonu, dlatego jeśli testament będzie umieszczony w rejestrze, a testator nadal żyje, to nie uzyskamy informacji na temat jego testamentów. W rejestrze tym mogą być umieszczane zarówno testamenty własnoręczne, jak i notarialne, a umieszczenie testamentu w rejestrze jest dobrowolne i bezpłatne.

Testament oprócz powołania do spadku konkretnych spadkobierców, czy wskazanego wyżej zapisu windykacyjnego może zawierać również inne postanowienia, dlatego aby nasza ostatnia wola wyrażona w testamencie jak najpełniej odpowiadała naszym oczekiwaniom, przed sporządzeniem testamentu warto skonsultować się z prawnikiem.