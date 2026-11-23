Przygotuj miejsce pracy

Zanim zaczniesz wiercić lub dłutować, sprawdź, czy w ścianie lub innym podłożu nie przebiegają przewody elektryczne, rury ani inne instalacje. Usuń z obszaru pracy przedmioty, które mogą utrudniać ruchy, i zadbaj o stabilną pozycję. Jeśli planujesz wykonać kilka otworów, zaznacz ich położenie wcześniej.

Załóż okulary ochronne. Przy dużym zapyleniu używaj także maski lub innej ochrony dróg oddechowych.

Dobierz osprzęt do zadania

Wybór wiertła lub dłuta zależy od rodzaju podłoża, charakteru pracy i wymaganych wymiarów otworu. Do wiercenia w betonie i cegle wybierz wiertło przeznaczone do takich materiałów. Do usuwania tynku, płytek czy wykonywania lekkich prac rozbiórkowych użyj odpowiedniego dłuta.

Sprawdź też, jaki uchwyt ma Twoja młotowiertarka, na przykład SDS-Plus lub SDS-Max. Osprzęt musi być z nim kompatybilny i dopasowany do możliwości narzędzia. Zbyt duże wiertło lub dłuto może nadmiernie obciążyć urządzenie.

Zamocuj wiertło lub dłuto

Przed montażem oczyść trzpień osprzętu z zabrudzeń. Jeśli producent tego wymaga, nałóż smar zalecany do danego uchwytu. Wsuń wiertło lub dłuto, aż zostanie zablokowane, a następnie delikatnie pociągnij je do siebie, by sprawdzić mocowanie. W systemie SDS niewielki luz wzdłużny jest normalny i potrzebny do działania mechanizmu udarowego.

Ustaw właściwy tryb pracy

Tryb dobierz do materiału i rodzaju pracy. Do drewna lub metalu używaj zwykłego wiercenia bez udaru, jeśli model oferuje taki tryb. Do betonu i cegły wybierz wiercenie z udarem. Przy usuwaniu płytek lub tynku może przydać się tryb dłutowania bez obrotu.

Tryb zmieniaj po całkowitym zatrzymaniu narzędzia. Jeśli młotowiertarka ma regulację prędkości, rozpocznij wiercenie wolniej — ułatwi to precyzyjne ustawienie wiertła.

Trzymaj narzędzie obiema rękami

Jedną ręką trzymaj główny uchwyt, a drugą dodatkowy. Taki chwyt ułatwia kontrolowanie młotowiertarki, szczególnie gdy wiertło zaklinuje się w materiale. Kieruj narzędzie zgodnie z planowanym otworem i staraj się nie odchylać wiertła na boki.

Pracuj w stabilnej pozycji. Nie sięgaj młotowiertarką w miejsca, do których trudno dotrzeć bez utraty równowagi.

Nie dociskaj zbyt mocno

Podczas wiercenia wystarczy lekki, równomierny nacisk, który utrzymuje wiertło w kontakcie z podłożem. Zbyt mocne dociskanie nie przyspieszy pracy, a może zwiększyć obciążenie narzędzia i osprzętu oraz doprowadzić do ich przegrzania.

Jeśli wiercenie wyraźnie zwalnia, sprawdź stan wiertła, wybrany tryb i to, czy osprzęt jest przeznaczony do danego materiału.

Kontroluj temperaturę urządzenia

Przy dłuższej lub intensywnej pracy kontroluj temperaturę młotowiertarki, akumulatora i osprzętu. Jeśli narzędzie mocno się nagrzeje, zrób przerwę i pozwól mu naturalnie ostygnąć. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i regularnie sprawdzaj, czy nie są zatkane kurzem.

Szczególnej uwagi wymaga wiercenie otworów o dużej średnicy, praca w twardym materiale i długotrwałe dłutowanie — wtedy obciążenie urządzenia jest większe. Więcej informacji o młotowiertarkach akumulatorowych można znaleźć w ofercie Dnipro-M.

Artykuł sponsorowany