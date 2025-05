Jak Polka może zostać amerykańską gliną

– Od małego dziecka mówiłam wszystkim, że ja kiedyś będę mieszkała w Ameryce i że chcę tam iść na studia. Największym moim marzeniem było chodzić tam do liceum, ale to nie było realne. Jakoś lekko do tego podchodziłam, wsiadłam w samolot z walizką i poleciałam na drugi koniec świata – wspomina 22-letnia Aleksandra Kotwica ze Stalowej Woli.

Ola urodziła się w Nisku, gdzie mieszka jej babcia, ale wszystkie lata, do ukończenia szkoły średniej, spędziła w „Stalówce”. Po maturze wyjechała na studia za ocean, do USA. Wybrała oryginalny kierunek – kryminologię. Przyznaje, że sama nie wie skąd u niej pasja do kryminałów.

Zawiłości aplikowania

Gdy rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Stalowej Woli, mama jej powiedziała, że jeśli naprawdę tak marzy o tej Ameryce, to musi się zacząć dowiadywać, jak przebiega proces rekrutacji na studia, a to nie było takie proste. Nie znała nikogo, kto by się uczył na amerykańskiej uczelni.

– Aplikując na studia w USA już wiedziałam, że jedyny kierunek, który mnie interesuje, to kryminologia. W Ameryce jest inny system nauki, nie można iść od razu na prawo, bo gdyby tak było, to pewnie bym je wybrała. Tam niektóre kierunki, jak właśnie prawo czy kierunki medyczne, dentystyczne, idą innym tokiem. Żeby je studiować, najpierw trzeba mieć licencjat, obojętnie z czego, i potem zdaje się specjalny test, w zależności od wybranego kierunku dalszych studiów. Liczy się ocena z licencjatu i wynik testu – wyjaśnia.

Ocenia, że na studia nie jest się łatwo dostać, może nawet trudniej niż u nas. Przed studentami z Polski długa droga. Najpierw trzeba wybrać uczelnię. Każda szkoła ma inne wymagania. Zazwyczaj takim minimalnym wymaganiem stawianym kandydatom jest posiadanie odpowiednika amerykańskiej matury, czyli zaliczonego testu SAT albo ACT.

– Można zdać go w Polsce, ja zdawałam w Krakowie. Ten egzamin jest potrzebny niezależnie od naszej matury. Proces aplikacji na studia trwa praktycznie rok. Aplikowałam jeszcze przed maturą, w środku pandemii covidowej. Zostałam przyjęta na uczelnię w USA zanim zdałam naszą maturę, pierwszy list o przyjęciu dostałam w grudniu, a matura była w maju. W covidzie niektóre uczelnie amerykańskie nie wymagały SAT, ale ja go zdałam – opowiada Ola. Dodaje, że trzeba też zdać test ze znajomości języka angielskiego, ten również zdała w Krakowie.

– Tak udało mi się zaplanować oba egzaminy, że pisałam je dzień po dniu. Testy są płatne, to opłaty rzędu kilkuset złotych – mówi.

Nie wszystkie uczelnie przyjmują międzynarodowych studentów, więc to należy sprawdzić. Ważne jest też, czy uczelnia oferuje jakąś pomoc finansową, bo w USA nauka kosztuje, i to słono, a płaci się za wszystkie kierunki. Nie ma żadnego znaczenia, czy uczelnia jest prywatna, czy publiczna. Bywa nawet, że obcokrajowcy za naukę w publicznej placówce płacą więcej niż Amerykanie. Czesne wynosi około 60 tys. dolarów za rok nauki, czyli dwa semestry. Wysokość wsparcia z uczelni jest różna, ale zazwyczaj nie przekracza połowy tej kwoty. Lepszą sytuację mają sportowcy, ci mogą liczyć na stypendia pokrywające nawet całą opłatę. Można skorzystać z kredytu studenckiego, ale to też nie jest proste, i ma on wysokie oprocentowanie.

Do czesnego trzeba dodać koszty utrzymania. Z tym Ola radzi sobie całkiem nieźle.

– Mam jedną pracę dodatkową, jestem managerem budynku z apartamentami. W ramach pracy mam darmowe mieszkanie i posiłki. Mój czas jest bardzo wypełniony. Jak już trafi się wolna chwila, to lubię spotkać się ze znajomymi – wyjaśnia.

Zawsze mnie to pasjonowało

Przyznaje, że od dawna interesowały ją różne policyjne tematy, słuchała różnych podcastów, czytała książki kryminalne, oglądała seriale sensacyjne, filmy.

– Zawsze mnie pasjonowała ta strona bardziej policyjna – śledztwa, dochodzenia, zagadki, seryjni mordercy. Wszystkie moje ulubione seriale były o takiej tematyce. Zawsze wiedziałam, że to się nie dzieje tak jak na filmach, nie miałam w głowie wyidealizowanego poglądu na to, ale to mnie pasjonowało, taka praca, gdzie jest codziennie coś nowego, nie ma nudy. Ja jestem osobą, którą szybko rzeczy nudzą i znając siebie wiedziałam, że muszę mieć pracę, w której będzie się dużo działo. Nie chodzi o ilość bodźców, tylko brak monotonii. Nie wiem, czy mogłabym pracować na kasie w sklepie i robić cały czas to samo – wyznaje.

Kryminologia to nie tylko zagadki, intensywna praca umysłowa, ale to też często bardzo drastyczne sceny, dopytujemy więc, czy się tego nie obawiała.

– Nie miałam żadnych obaw. Odbywam właśnie praktyki w policji w Milwaukee w biurze śledczym, i bardzo mi się podoba – odpowiada.

Podczas stażu na komisariacie uczestniczyła w prawdziwym kryminalnym śledztwie.

– Było ich nawet kilka, różnych. Praktycznie codziennie było coś innego. W tym komisariacie były trzy wydziały, kto inny zajmował się sprawami bardziej brutalnymi, typu morderstwa, strzelaniny; kto inny rabunkami, podpaleniami, czyli sprawami bardziej ogólnymi. Ja teoretycznie byłam w tym wydziale ogólnym, ale pracowałam ze wszystkimi. Najczęściej zajmowaliśmy się strzelaninami, jak to w Ameryce. Tam odbywa się to tak, że najpierw przyjeżdża patrol – regularna policja. W przypadku strzelaniny, jeśli ktoś został zraniony albo zginął, to wtedy dzwonią po detektywów. I ja właśnie praktykowałam przy detektywach – opowiada.

– Brałam też udział w dochodzeniu z podejrzeniem morderstwa. W wynajętym magazynie znaleziono zwłoki i nie wiadomo było, co się stało. Widziałam ciało, leżało tam około tygodnia, już się rozkładało, no, fakt, trochę śmierdziało. Nie spanikowałam, choć to był mój pierwszy raz, jak widziałam zwłoki. Policjanci myśleli, że będę wymiotować, ale nie. Dostałam maseczkę, ucieszyłam się, bo nie musiałam tego wdychać, smród był naprawdę duży. To nie tak, że mnie zupełnie to nie poruszyło, ale dałam radę.

Inna ze spraw, w jakiej uczestniczyła, to strzelanina, w której jedna osoba zginęła.

– Jak przyjechałam, to ciała już nie było. Na ulicy było za to mnóstwo krwi, nie widziałam czegoś takiego wcześniej.

Nic mnie nie zraża

– Z tego, co widziałam, nic nie śni mi się po nocach. Dla mnie to, w czym uczestniczę, jest bardzo interesujące. Zawsze chcę gdzieś z nimi jeździć. Mój staż wynosi 10 godzin tygodniowo, czyli dwa razy w tygodniu po pięć godzin. Czasami były dni, że siedziałam pięć godzin i nic się nie działo, a czasami się działy ciekawe rzeczy – mówi Aleksandra.

Gdy pytamy, czy to jest ta wymarzona praca, chwilę się zastanawia. – Chciałabym, ale... Tam jest taki system, że trzeba iść do szkoły policyjnej, najpierw trzeba popracować jako zwykły policjant, przez 3, 4 lata żeby awansować na detektywa. Nie wiem, czy chciałabym być policjantem patrolowym, bo to nie jest łatwa praca, nie wiem, czy to bym zniosła, aż taka przebojowa to ja nie jestem. Wymagana jest także bardzo duża sprawność fizyczna. Chyba nie interesowałoby mnie coś takiego – odpowiada.

Na kryminologii zajęcia ma bardzo różne. Był oczywiście wstęp do kryminologii – różne zachowania przestępców, schematy działania itp., poznawali też etapy procesu sądowego, prawo kryminalne, system policyjny, medycynę sądową.

– Na zajęciach uczyliśmy się także korzystać z nowoczesnych programów komputerowych używanych przy śledztwach, to było bardzo ciekawe i przydatne, nawet rozważam, czy nie iść w tym kierunku. Po polsku można byłoby chyba nazwać ten zawód „analityk zbrodni”. Nie wiem tylko, czy tych planów nie pokrzyżuje mi brak obywatelstwa, to są jednak poufne dane – mówi Ola.

Real kontra fikcja

Dopytujemy, czy akcje, którymi epatują filmy sensacyjne, bardzo różnią się od prawdziwego policyjnego dochodzenia?

– Jest trochę różnic. Nie wiem, jak to działa w Polsce, ale tu podczas stażu zobaczyłam, że w realu nie jest to wszystko tak napięte i przebojowe. Jest spokojniej, choć oczywiście nie zawsze. Pamiętam, jak pierwszego dnia stażu uczestniczyłam w nakazie rewizji w domu. Było to po jakiejś strzelaninie. Brała w tym udział policyjna grupa specjalna. Widziałam jak rzucano ładunki ogłuszające, wyważanie drzwi. Wtedy pomyślałam sobie: „O, kurczę, to naprawdę tak się to odbywa”. Ale od tamtej pory tak szalonego dnia już nie było. Nauczyłam się cierpliwości, w pracy policjanta czasem nie dzieje się nic, czeka się – wyjaśnia.

Staż na komisariacie bardzo jej się podoba. Atmosfera jest dobra, nie zaobserwowała jakichś układów czy niezdrowej rywalizacji. Bardzo wielu policjantów koleguje się ze sobą. Nie ma zbyt wiele kobiet, a te które tu pracują, traktowane są z szacunkiem.

– Z tym to miałam trochę obawę, jak zaczęłam staż, bo około 90 procent policjantów to mężczyźni w wieku powyżej 35, 40 lat. Ale nigdy nie spotkałam się z jakąkolwiek nieprzyjemną sytuacją. Są wobec mnie opiekuńczy, traktują po ojcowsku. Nikt się ze mnie nie śmiał, niczego mi nie wytykano. Bardzo wielu z nich ma córki. Wzięli mnie pod swoje skrzydła i dużo się od nich uczę. Bywa, że jestem podwożona do domu – relacjonuje.

Ola opowiada im trochę o Polsce. Przyniosła kiedyś na komisariat polskie czekoladki, baryłki, bardzo smakowały. Teraz planuje przywieźć więcej rzeczy, żeby porozdawać.

Zostajesz?

Aleksandra w Ameryce mieszka od sierpnia 2021 roku. I tego jednego jest zupełnie pewna – oświadcza zdecydowanie, że jak już wyjechała z Polski i wszystkiego nauczyła się w Stanach, to jednak wolałaby tam zostać. Podoba jej się tutejsze życie, choć nie jest łatwo, kilku rzeczy musiała się nauczyć, dostosować do miejsca.

Amerykanie w jej ocenie są bardziej pozytywni.

– Nie powiem jednak, żeby to zawsze było do końca szczere. Ten uśmiech czasem jest sztuczny, oni nie narzekają, zawsze jest OK. Do tego to trochę musiałam się przystosować. Ja mówię rzeczy wprost, nie owijam w bawełnę. Musiałam więc nauczyć się trochę innego podejścia. Dużą zmianą było dla mnie też to, że nigdy nie mieszkałam sama. Tu miałam dużo szczęścia, bo moje obie pierwsze współlokatorki w akademiku, obie z przypadku, okazały się bardzo fajne, z jedną z nich bardzo się zaprzyjaźniłam. Ta przyjaźń trwa do tej pory. Gdyby ich nie było, to nie poradziłabym sobie tak dobrze. Były dużym wsparciem, dzięki nim nawet za domem tak nie tęskniłam – słyszymy.

Ola przylatuje do kraju dwa razy w roku, na wakacje i na Boże Narodzenie. – Tak naprawdę, co ja „odwaliłam” dotarło do mnie i rodziców, gdy przyleciałam do Polski pierwszy raz na święta. Wyjeżdżając jakoś lekko do tego podchodziłam, wsiadłam w samolot z walizką i poleciałam na drugi koniec świata. Tato miał ze mną lecieć, ale to był czas pandemii. Tydzień przed odlotem okazało się, że nie może wyjechać, bo nie ma wizy. Poleciałam sama. Wszystko musiałam sama ogarnąć. Teraz tam jest dla mnie bardziej normalnie niż tu, w Polsce. Tu czuję się jak gość – mówi.

Na uczelni spotkała jedną osobę z Polski, ale łącznie na wszystkich kierunkach jest kilkudziesięciu studentów z polskimi korzeniami. Niektórzy nawet mówią po polsku. Działa stowarzyszenie polskich studentów, którego członkowie spotykają się kilka razy w semestrze. Raz w roku organizują jakąś dyskotekę, zabawę.

– Ogólnie na uczelni są ludzie z całego świata, nie tylko Ameryka i Europa. Dużo studentów jest z Chin i Indii. To duża szkoła o wielu kierunkach kształcenia – wyjaśnia.

Ola obecnie jest na czwartym roku studiów, do końca nauki został jej tylko jeden semestr. Czy po latach nadal uważa, że to dobry pomysł, aby wyjechać na studia do USA?

– Jak widać na moim przykładzie, da się to zrobić, ale trzeba się zastanowić, czy na pewno jest to coś, czego chce się najbardziej. Bo nie będę ukrywać, trzeba włożyć w to bardzo dużo pracy. Trzeba mieć silną psychikę i trochę funduszy. Miałam bardzo duże szczęście, że rodzice wspierali mnie na każdym kroku. Tak, musiałam wszystko logistycznie ogarnąć sama, ale zawsze godzili się wozić mnie na testy do Krakowa, czy wypożyczać książki z bibliotek w Warszawie, a także zgodzili się opłacić studia. Była to nie tylko pomoc finansowa, ale także psychiczna i emocjonalna. Nie traktowali tego jak wymysł czy głupi pomysł, tylko tak poważnie jak ja. Oczywiście było im smutno, że jedyna córka wyprowadza się na drugi koniec świata, ale wierzyli mi, że to najlepsze dla mnie. Mimo że uważam, że w większości osiągnęłam to sama, bez nich by mi się nigdy nie udało.