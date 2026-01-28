Miesięcznik
Stalowa Wola 28 stycznia 2026

„Jak maki mieniące” - kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera

W niedzielę, 1 lutego, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli-Rozwadowie odbędzie się wykład poświęcony twórczości Włodzimierza Tetmajera, zatytułowany „Jak maki mieniące. Kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera”. Wykład wygłosi Marta Marek, kuratorka wystawy, a bezpośrednio po prelekcji będzie można zwiedzić ekspozycję.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Od listopada 2025 roku stalowowolskie muzeum przybliża odwiedzającym twórczość jednego z najwybitniejszych polskich malarzy okresu Młodej Polski. Tetmajer (1861–1923), znany z obrazów przedstawiających życie wsi podkrakowskiej w ostatnich dekadach XIX i pierwszych XX wieku, był także politykiem i działaczem niepodległościowym. Jego związki z Anną Mikołajczykówną z Bronowic stały się inspiracją dla wielu dzieł, a także pierwowzorem postaci Gospodyni i Gospodarza w dramacie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Wystawa w Stalowej Woli skupia się na kobietach - bohaterkach obrazów Tetmajera, ukazując życie codzienne, uroczystości i ważne wydarzenia podkrakowskiej wsi. Ekspozycja to efekt pracy badawczej Marty Marek, cenionej muzealniczki z Krakowa, specjalistki w zakresie twórczości Tetmajera.

Marta Marek jest historykiem sztuki, kustoszem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i kierownikiem Działu Historii Sztuki i Ikonografii Krakowa. Jest autorką licznych publikacji popularnonaukowych i artykułów poświęconych sztuce XIX i XX wieku oraz kuratorką wielu wystaw, w tym ubiegłorocznej ekspozycji „Włodzimierz Tetmajer. Siła barw i temperamentu”.

Termin: 1 lutego 2026 r., godz. 16.00
Miejsce: Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12, Stalowa Wola-Rozwadów
Bilety: normalny 15 zł, ulgowy 10 zł; wstęp na wykład i oprowadzanie kuratorskie w cenie biletu
Maturzyści - wstęp wolny po okazaniu legitymacji szkolnej

Więcej informacji pod numerem telefonu: 15 842 02 07.

Nie przegap okazji, by poznać świat kobiet w malarstwie Tetmajera i odkryć bogactwo jego twórczości pod okiem ekspertki!

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

