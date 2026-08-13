Jak mądrze motywować dziecko? Bezpłatne warsztaty online dla rodziców

W codziennym pośpiechu łatwo zgubić to, co najważniejsze

Praca, obowiązki domowe, zajęcia dodatkowe, sprawdziany i nieustanny brak czasu – codzienność wielu rodzin przypomina dziś wyścig. W takim natłoku spraw rozmowy o nauce łatwo ograniczyć do kilku pytań: „Odrobiłeś lekcje?”, „Jak poszedł sprawdzian?” albo „Dlaczego jeszcze się nie uczysz?”.

Tymczasem dziecko potrzebuje nie tylko przypominania o obowiązkach, lecz przede wszystkim mądrego wsparcia. Takiego, które pomoże mu zrozumieć, po co się uczy, odnaleźć własne zainteresowania i uwierzyć, że trudności oraz błędy są naturalną częścią rozwoju.

Brak zapału nie zawsze oznacza lenistwo. Czasami dziecko nie widzi celu, nie zna skutecznych sposobów uczenia się, boi się porażki albo nie wierzy, że może sobie poradzić. Właściwa reakcja rodzica może mieć wówczas ogromne znaczenie.

Motywować, ale nie wywierać presji

Motywowanie nie powinno oznaczać ciągłego kontrolowania, porównywania z innymi czy stawiania coraz większych wymagań. Znacznie ważniejsze jest zauważanie wysiłku dziecka, pomaganie mu w odkrywaniu jego mocnych stron oraz stopniowe przekazywanie odpowiedzialności za naukę.

Jak jednak robić to skutecznie? Jak zachęcać, nie wyręczając? Jak reagować, gdy dziecko szybko się poddaje albo odkłada obowiązki na później? O tym będzie mowa podczas bezpłatnych warsztatów online prowadzonych przez Edytę Pytko.

Praktyczne wskazówki dla rodziców i opiekunów

Uczestnicy poznają narzędzia i strategie, które mogą wykorzystać w codziennych rozmowach oraz podczas wspierania dzieci i młodzieży w nauce.

Podczas warsztatów poruszone zostaną między innymi:

strategie motywowania i angażowania uczniów,

czynniki wpływające na motywację do nauki,

sposoby budowania wytrwałości i odpowiedzialności,

praktyczne wskazówki wspierające efektywne uczenie się,

metody rozwijania samodzielności,

sposoby pomagania dziecku w odkrywaniu własnego potencjału.

Spotkania są skierowane do rodziców oraz opiekunów prawnych, którzy chcą lepiej rozumieć potrzeby swoich dzieci i skuteczniej wspierać je w rozwoju.

Dwa terminy bezpłatnych spotkań

Warsztaty odbędą się online w dwóch terminach:

18 sierpnia 2026 roku o godz. 16.30,

25 sierpnia 2026 roku o godz. 16.30.

Udział jest całkowicie bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod tym linkiem.

Warsztaty w ramach programu „Era Inżyniera”

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „ERA INŻYNIERA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” nr FEPK.07.12-IP.01-0029/23.

Projekt realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, Działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa.