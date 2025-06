1 czerwca 2025

Jak głosowaliśmy do południa w Polsce i województwach

Do godz. 12 frekwencja w II turze wyborów prezydenckich wyniosła w Polsce 24,83 proc. To o 4,55 pkt. procentowego więcej niż o tej porze w I turze, kiedy to osiągnęła 20,28 proc.