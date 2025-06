Jak głosowała Stalowa Wola. Podobnie jak w 2020 roku

II tura wyborów w Stalowej Woli. Głosowanie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18, w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Powtórka z pojedynku Duda-Trzaskowski

To wyniki bardzo zbliżone do rezultatów II tury w 2020 r., kiedy to kandydat PiS, Andrzej Duda, otrzymał w naszym mieście poparcie wynoszące 61,20 proc. (17 tys. 580 głosów), a Rafał Trzaskowski (PO) – 38,80 proc. (11 tys. 146 głosów).

Wtedy różnica wyniosła więc 22,40 pkt. proc. i 6 tys. 434 głosy. Teraz było to odpowiednio 23,30 pkt. proc. i 6 tys. 445 głosów.

Wszędzie zwyciężył Nawrocki

1 czerwca Karol Nawrocki wygrał w każdym z 40 obwodów wyborczych, na jakie podzielona była Stalowa Wola (w tym w 5 obwodach specjalnych: szpitalach domach opieki itp.). Najlepsze wyniki (nie licząc obwodów zamkniętych) miał w obwodzie nr 27, w szkole podstawowej nr 5 na Ozecie: wygrał tu 67,20 proc. do 32,80 proc. oraz w obwodzie nr 10, w Hotelu Stal: 67,13 proc. do 32,87 proc.

Z kolei Rafał Trzaskowski najlepszy rezultat zanotował w obwodzie nr 26, w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wańkowicza – 43,04 proc. głosów oraz w obwodzie nr 25, w szkole muzycznej, gdzie uzyskał 42,94 proc. głosów.

Jej wysokość frekwencja

Frekwencja w Stalowej Woli wyniosła w II turze 67,35 proc. (w I turze było to 63,64 proc.). Dla porównania: w 2020 r. w II turze osiągnęła w naszym mieście 63,18 proc. proc., a w I turze – 61,29 proc.

Najwyższa frekwencja była 1 czerwca w obwodzie nr 1, w remizie OSP przy ul. Targowej – 74,69 proc. i w obwodzie nr 12, w przedszkolu nr 18 – 73,49 proc.

Z kolei najmniej uprawnionych do głosowania poszło do wyborów w obwodzie nr 29, w szkole podstawowej nr 1 – 60,30 proc. i obwodzie nr 26, w liceum ogólnokształcący przy ul. Staszica – 60,52 proc.