Jak bezpiecznie spędzić majówkę?

Majówka to czas odpoczynku, spotkań z rodziną i przyjaciółmi, a także wyjazdów za miasto. Długi weekend sprzyja grillowaniu i aktywnemu spędzaniu czasu. Aby jednak te dni upłynęły spokojnie i bezpiecznie, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, o których co roku przypominają stalowowolscy policjanci.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Przed wyjazdem z domu należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu mienia. Policjanci zalecają zamknięcie wszystkich drzwi i okien, a także, jeśli to możliwe, poproszenie zaufanego sąsiada o zwrócenie uwagi na posesję podczas nieobecności właścicieli. Apelują również o powściągliwość w przekazywaniu informacji o wyjeździe w mediach społecznościowych. Taka z pozoru niewinna wzmianka może stać się zaproszeniem dla włamywaczy.

Czujność należy zachować również podczas rezerwowania noclegów. Najlepiej korzystać ze znanych i sprawdzonych stron rezerwacyjnych, a zaliczki wpłacać tylko i wyłącznie na wcześniej zweryfikowane konta.

Policjanci ze Stalowej Woli ostrzegają również przed kieszonkowcami. Ferwor zakupów, wzmożony ruch, pośpiech to czynniki sprzyjające złodziejom. By uniknąć przykrych incydentów, warto pamiętać o tym, by przedmioty cenne, takie jak telefony czy portfele, trzymać w trudno dostępnych miejscach, a torebki i plecaki przy sobie, najlepiej w zasięgu wzroku.

Ponadto nie należy zapominać również o bezpieczeństwie na drodze. Okres majówki to czas zintensyfikowanego ruchu, dlatego kluczowe jest dostosowanie prędkości do panujących na jezdni warunków, przestrzeganie przepisów oraz zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów. Kierowcy powinni mieć również na uwadze absolutny zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

Szczególną ostrożność należy zachować także nad wodą. 

Jednocześnie w ferworze majówkowego grillowania warto zwrócić uwagę na to, by odbywało się ono zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ogniska należy rozpalać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym grill powinien być odpowiednio zabezpieczony, a po zakończeniu grillowania wygaszony.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo podczas majówki zależy od każdego z nas. Wystarczy odrobina rozwagi, by uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń i móc w pełni cieszyć się długim weekendem.

Bezpiecznej i udanej majówki!

Daria Pawusiak

