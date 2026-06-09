Jagoda Klimek ze Stalowej Woli zadebiutowała w ringu

– Moje postanowienie na ten rok było takie, żeby odciąć się od boksu. Chyba coś poszło nie tak – śmieje się świeżo upieczony sędzia bokserski.

Stalowowolanka dołączyła do Agnieszki Przywary z Sędziszowa Małopolskiego, która dotychczas była jedyną kobietą-sędzią boksu w okręgu rzeszowskim.Na początek Jagoda Klimek poprowadziła kilka walk sparingowych, a następnie pełniła funkcję arbitra w trzech pojedynkach turniejowych. Pracowała również jako sędzia punktowy i czasowy.

– Nie powiem, że nie miałam tremy i że nie towarzyszyły mi emocje. Było jedno i drugie, ale uważam swój debiut za udany – przyznaje.

Turniej w Przemyślu na długo pozostanie w pamięci stalowowolanki nie tylko ze względu na pierwsze doświadczenia sędziowskie. Tego samego dnia do ringu wszedł także jej syn Filip, zawodnik Stali Stalowa Wola Boxing Team. W kategorii seniorów do 70 kg pokonał Dominika Bobera z Magic Boxing Brzesko, wygrywając już w drugiej rundzie przez RSC.

Przypomnijmy, Stal Stalowa Wola Boxing Team wygrała przemyski Puchar Karpat drużynowo, zdobywając 6 złotych i 6 srebrnych medali.