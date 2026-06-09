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Stalowa Wola 9 czerwca 2026

Jagoda Klimek ze Stalowej Woli zadebiutowała w ringu

Podczas Międzynarodowego Pucharu Karpat w Boksie w Przemyślu swój sędziowski debiut zaliczyła Jagoda Klimek ze Stalowej Woli. Choć jeszcze niedawno planowała zrobić sobie przerwę od boksu, dziś dołączyła do grona sędziów okręgu rzeszowskiego, a premierowy występ na ringu wspomina z dużą satysfakcją.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

– Moje postanowienie na ten rok było takie, żeby odciąć się od boksu. Chyba coś poszło nie tak – śmieje się świeżo upieczony sędzia bokserski.

Stalowowolanka dołączyła do Agnieszki Przywary z Sędziszowa Małopolskiego, która dotychczas była jedyną kobietą-sędzią boksu w okręgu rzeszowskim.Na początek Jagoda Klimek poprowadziła kilka walk sparingowych, a następnie pełniła funkcję arbitra w trzech pojedynkach turniejowych. Pracowała również jako sędzia punktowy i czasowy.

– Nie powiem, że nie miałam tremy i że nie towarzyszyły mi emocje. Było jedno i drugie, ale uważam swój debiut za udany – przyznaje.

Turniej w Przemyślu na długo pozostanie w pamięci stalowowolanki nie tylko ze względu na pierwsze doświadczenia sędziowskie. Tego samego dnia do ringu wszedł także jej syn Filip, zawodnik Stali Stalowa Wola Boxing Team. W kategorii seniorów do 70 kg pokonał Dominika Bobera z Magic Boxing Brzesko, wygrywając już w drugiej rundzie przez RSC.

Przypomnijmy, Stal Stalowa Wola Boxing Team wygrała przemyski Puchar Karpat drużynowo, zdobywając 6 złotych i 6 srebrnych medali.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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Aktualna ocena:  5.0

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