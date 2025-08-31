Miesięcznik
Nisko 31 sierpnia 2025

Jacek Stępień - kapitan od zadań specjalnych

IV liga. Futbol po raz kolejny udowodnił, że potrafi pisać najbardziej nieprawdopodobne scenariusze. W 83. minucie Błękitni Ropczyce w spotkaniu z Sokołem Nisko prowadzili 4:2, ale to nasza drużyna cieszyła się po ostatnim gwizdku sędziego…

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Fot. screen Football Photography - Podkarpacie

Sokół udowodnił w Ropczycach, że w piłce nożnej nic nie jest przesądzone, dopóki toczy się gra i że zawsze warto walczyć do końca.

Spotkanie świetnie ułożyło się dla Błękitnych, którzy po ośmiu minutach wygrywali 2:0. Na początku 2. minuty z bliskiej odległości wpakował piłkę do bramki Tomasz Majba, a chwile później, po wrzutce z lewej strony, pokonał z 5 metrów Konefała, Przemysław Nalepka. W 25. minucie Sokół zdobył kontaktową bramkę. Po dośrodkowaniu Przemysława Kucy, celnie „główkował” Jakub Mażysz. Tuż przed przerwą najlepszy strzelec Sokoła po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Po doskonałym zagraniu piłki przez Daniela Kelechiego, wykorzystał sytuację „sam na sam” z Sirykiem.

Początek drugiej połowy, podobnie jak pierwszej, należał do Błękitnych, którzy zdobyli dwie bramki, obie po dobrze rozegranych rzutach rożnych, obie po uderzeniach Kacpra Wywrota. Na kolejne gole trzeba było poczekać do 84. minuty. Po krótko rozegranym rzucie rożnym, Kelechi odegrał piłkę Lebiodzie, a ten uderzył z lewej strony pola karnego „po długim”. Siryk nie sięgnął piłki i do siatki z jednego metra wpakował ją Jacek Stępień. W 90. minucie Sokół przeprowadził bliźniaczo podobną akcję, a gola strzelił Przemysław Kuca, natomiast asystę zanotował Daniel Kelechi. W ostatniej minucie doliczonej do podstawowego czasu gry, Sokół zadał zabójczy cios. Piłkę w bocznej strefie wywalczył Dawid Bieniasz, dograł ją przed pole karne do Jacka Stępnia, a kapitan Sokoła uderzył celnie z 17 metrów, i rozpoczął taniec radości. Podobny, jak ten, który zaprezentował w połowie czerwca, kiedy w 88. minucie meczu z Wisłokiem Wiśniowa zdobył jedyną bramką, która dała Sokołowi utrzymanie w 4 lidze.

BŁĘKITNI ROPCZYCE – SOKÓŁ NISKO 4:5 (2:2)

1-0 Majba (2), 2-0 P.Nalepka (8), 2-1 Mażysz (25), 2-2 Mażysz (44), 3-2 Wywrót (49), 4-2 Wywrót (65), 4-3 Stępień (84), 4-4 Kuca (90), 4-5 Stępień (90+5)

BŁĘKITNI: Siryk – Ligęska (61 Lorek), Baran, Kędzior (80 Janus), Tragarz, T. Nalepka (82 Orzech), P.Nalepka, Fryc, Siepierski (38 Wywrót), Majba, Gawle. Trener Andrzej Szymański.

SOKÓŁ: Konefał – Bieniasz, Stępień, Drelich, Ciemierkiewicz (60 Król), Kuca, Maćkowiak (73 Halamaka), Kelechi, Zakalyk (46 Zwolski), Dziopak (60 Lebioda), Mażysz.

Sędziowała Patrycja Turczyn (Rzeszów).

Żółte kartki: T.Nalepka, Wywrot - Stępień, Kelechi

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

