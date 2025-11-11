Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Recepta na szczęście
0.0 / 5
Stalowa Wola 11 listopada 2025

Jacek Skrzeszewski i Karolina Guska zwycięzcami 33. Biegu Niepodległości w Stalowej Woli

56 kobiet i 149 mężczyzn stanęło na starcie 33. Ulicznego Biegu Niepodległości w Stalowej Woli. Podobnie jak przed rokiem najszybciej 5-km trasę pokonał Jacek Skrzeszewski, 20-letni zawodnik Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola. Wśród pań najlepszy czas uzyskała Karolina Guska z Biłgoraja.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Tradycyjnie Uliczny Bieg Niepodległości rozpoczął się festiwalem biegowym, w którym udział brały dzieci i młodzież, rywalizując w zależności od kategorii wiekowych na dystansach: 250, 400 i 800 m.

O godzinie 15.30 Stanisław Anioł, prezes honorowy zarządu Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola, a więc głównego organizatora wydarzenia, dał sygnał biegaczom do startu w biegu głównym na 5 km. Pierwszy finiszował ubiegłoroczny zwycięzca, Jacek Skrzeszewski. Podopieczny trenera Mirosława Barszcza wbiegł na metę z czasem 15:32. Pięć sekund po nim ukończył zmagania 24-letni Robert Wiatrzyk z Tomasovii (15:37), a trzecie miejsce zajął 43-letni Marcin Nowak ze Stalowowolskiego Klubu Biegacza (16:15).Wśród kobiet triumfowała 16-letnia Karolina Guska z Biłgoraja (18:27), miejsce drugie zajęła Karolina Kuza z Kisielowa, reprezentująca Jarociński Klub Biegowy (19:42), a miejsce trzecie wybiegała Natalia Cygan ze Stali Stalowa Wola (20:21).

TUTAJ PEŁNE WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli bieg główny otrzymali pamiątkowe medale. Za miejsca I – IV w klasyfikacjach generalnych open kobiety i mężczyźni dostali także puchary i nagrody pieniężne, odpowiednio 600, 400, 300 i 200 zł. 

Sponsorem głównym 33. Ulicznego Biegu Niepodległości Stalowa Wola 2025 był SANBank - Nadsański Bank Spółdzielczy, a partnerami wydarzenia: Gmina i Rada Miejska w Stalowej Woli i Powiat Stalowowolski.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Stal obroniła pozycję wicelidera
Stalowa Wola
Stal obroniła pozycję wicelidera
Zwycięstwo koszykarzy Stali w Gliwicach
Stalowa Wola
Zwycięstwo koszykarzy Stali w Gliwicach
Polska z Oliwią Sybicką w składzie czwartą drużyną świata
Stalowa Wola
Polska z Oliwią Sybicką w składzie czwartą drużyną świata
Dziki nie miały nic do powiedzenia. Co innego Wilki…
Stalowa Wola
Dziki nie miały nic do powiedzenia. Co innego Wilki…
33. Bieg Niepodległości tuż-tuż! Ty też możesz w nim wystartować
Stalowa Wola
33. Bieg Niepodległości tuż-tuż! Ty też możesz w nim wystartować
10 zwycięstwo juniorek młodszych Vegi - 10 bez straty seta
Stalowa Wola
10 zwycięstwo juniorek młodszych Vegi - 10 bez straty seta
Sokół pojedzie do Boguchwały, Czarnych podejmie Stal, a do Łowiska wybiera sie sędzia Myszka…
Stalowa Wola
Sokół pojedzie do Boguchwały, Czarnych podejmie Stal, a do Łowiska wybiera sie sędzia Myszka…
Rotunda Krzeszów. W drodze po awans
Stalowa Wola
Rotunda Krzeszów. W drodze po awans
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu