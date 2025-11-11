Jacek Skrzeszewski i Karolina Guska zwycięzcami 33. Biegu Niepodległości w Stalowej Woli

Tradycyjnie Uliczny Bieg Niepodległości rozpoczął się festiwalem biegowym, w którym udział brały dzieci i młodzież, rywalizując w zależności od kategorii wiekowych na dystansach: 250, 400 i 800 m.

O godzinie 15.30 Stanisław Anioł, prezes honorowy zarządu Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola, a więc głównego organizatora wydarzenia, dał sygnał biegaczom do startu w biegu głównym na 5 km. Pierwszy finiszował ubiegłoroczny zwycięzca, Jacek Skrzeszewski. Podopieczny trenera Mirosława Barszcza wbiegł na metę z czasem 15:32. Pięć sekund po nim ukończył zmagania 24-letni Robert Wiatrzyk z Tomasovii (15:37), a trzecie miejsce zajął 43-letni Marcin Nowak ze Stalowowolskiego Klubu Biegacza (16:15).Wśród kobiet triumfowała 16-letnia Karolina Guska z Biłgoraja (18:27), miejsce drugie zajęła Karolina Kuza z Kisielowa, reprezentująca Jarociński Klub Biegowy (19:42), a miejsce trzecie wybiegała Natalia Cygan ze Stali Stalowa Wola (20:21).

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli bieg główny otrzymali pamiątkowe medale. Za miejsca I – IV w klasyfikacjach generalnych open kobiety i mężczyźni dostali także puchary i nagrody pieniężne, odpowiednio 600, 400, 300 i 200 zł.

Sponsorem głównym 33. Ulicznego Biegu Niepodległości Stalowa Wola 2025 był SANBank - Nadsański Bank Spółdzielczy, a partnerami wydarzenia: Gmina i Rada Miejska w Stalowej Woli i Powiat Stalowowolski.