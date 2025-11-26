Miesięcznik
Blanka Machaj ukończyła bieg na 10. miejscu (fot. Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola)
Stalowa Wola 26 listopada 2025

Jacek Skrzeszewski dziewiąty, a Blanka Machaj dziesiąta w Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych

700 zawodniczek i zawodników w czterech kategoriach wiekowych (seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi) stanęło do walki o medale 97. PZLA Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych rozgrywanych w Lubinie. Areną crossowych zmagań była bardzo wymagająca 900-metrowa pętla na Skwerze Zastawnika (tzw. Górka Wieloryb).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola delegował na mistrzostwa 8-osobową reprezentację. Najlepiej spisał się Jacek Skrzeszewski, który zajął 9. miejsce wśród młodzieżowców (U-23). 2-km trasę pokonał w czasie 6:36. W kategorii U-20 miejsce 10. w biegu na 2 km zajęła Blanka Machaj (8:00), Monika Zaręba była 13 (8:14), a Dominika Szymańska przybiegła na metę na pozycji 24 (8:33). W kategorii U-23 Natalia Cygan została sklasyfikowana na 12. miejscu (26:20). W biegu na 6 km, w kategorii U-20 mężczyzn (5 km), Szymon Leszczyński był 18 (16:47), w biegu na 3 km w kategorii U-18 Weronika Ambroszko zajęła 20. miejsce (12:01), a Wiktor Sobolewski (U-18) ukończył bieg na 3 km w kategorii U-18 na 68. miejscu (11:08).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

