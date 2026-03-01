Jacek Skrzeszewski dwa razy piąty na MP w Toruniu

W biegu na 800 m zawodnik Stali uzyskał czas 1:51,17. „Złoto” wśród młodzieżowców wywalczył Karol Makiła (Cartusia Kartuzy), czas 1:50,37. Bieg na 1500 m Skrzeszewski ukończył w czasie 4:00,67. Mistrzostwo w kategori seniorów, a także w U23, zdobył Krzysztof Zieliński (Talex Borzytuchom) - 3:49,66.

Świetnie w Toruniu zaprezentował się sprinter Resovii, Oliwier Wdowiak. Wygrał bieg na 60 m znakomitym czasem 6,54 – najlepszym w karierze i gorszym zaledwie o 0,03 sekundy od rekordu kraju Mariana Woronina z 1987 roku.