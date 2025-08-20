Jacek Garbacik wicemistrzem Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim

To kolejny już medal krajowego czempionatu zdobyty przez 58-letniego triathlonistę Stalowowolskiego Klubu Biegacza. W tym roku Garbacik pokonał morderczą trasę w czasie 2:38,09. W jego kategorii wiekowej lepszy wynik uzyskał jedynie Henryk Brzóska z Kielc - 2:30,04. Miejsce trzecie i brązowy medal zdobył Sergiusz Nawrocki - prof. dr hab. n. med. - kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Radioterapii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (2:41,02).

W kategorii Open mistrzostwo Polski zdobył 30-letni Jakub Brzóska z Kielc (1:53,36), wśród kobiet triumfowała Oliwia Gąsior z Legnicy (2:08,07).