Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 20 sierpnia 2025

Jacek Garbacik wicemistrzem Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim

Na Zalewem Dojlidzkim w Białymstoku odbyły się zawody Elemental Tri Series w ramach, których rozegrano mistrzostwa Polski w triathlonie. Świetnie spisał się Jacek Garbacik ze Stalowej Woli, który wywalczył tytuł wicemistrza Polski na dystansie olimpijskim (1,5 km pływanie, 40 km rower i 10 km bieg) w kategorii wiekowej MAG 55.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

To kolejny już medal krajowego czempionatu zdobyty przez 58-letniego triathlonistę Stalowowolskiego Klubu Biegacza. W tym roku Garbacik pokonał morderczą trasę w czasie 2:38,09. W jego kategorii wiekowej lepszy wynik uzyskał jedynie Henryk Brzóska z Kielc - 2:30,04. Miejsce trzecie i brązowy medal zdobył Sergiusz Nawrocki - prof. dr hab. n. med. - kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Radioterapii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (2:41,02).

W kategorii Open mistrzostwo Polski zdobył 30-letni Jakub Brzóska z Kielc (1:53,36), wśród kobiet triumfowała Oliwia Gąsior z Legnicy (2:08,07).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Puchar Polski w Rozwadowie, Zakrzowie, Ocicach i Trześni
Stalowa Wola
Puchar Polski w Rozwadowie, Zakrzowie, Ocicach i Trześni
„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju
Stalowa Wola
„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju
Nie ile ja zdobęde bramek, ale to ile Sokół będzie miał punktów
Nisko
Nie ile ja zdobęde bramek, ale to ile Sokół będzie miał punktów
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby
Stalowa Wola
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby
Unia kolejną ofiarą Sokoła. Czarni i Tanew ponownie „za trzy”
Stalowa Wola
Unia kolejną ofiarą Sokoła. Czarni i Tanew ponownie „za trzy”
Najszybciej za bolszewikiem gonił Michał Wojciechowski
Jarocin
Najszybciej za bolszewikiem gonił Michał Wojciechowski
Sędzia asystent do… okulisty. Podhale - Stal 1:1
Stalowa Wola
Sędzia asystent do… okulisty. Podhale - Stal 1:1
Sami swoi, czyli „Stalówka” dwie dekady temu
Stalowa Wola
Sami swoi, czyli „Stalówka” dwie dekady temu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu