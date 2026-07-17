Jacek Garbacik na podium IX Triathlonu Sokoła

Stalowowolski triathlonista zajął drugie miejsce w kategorii M50, pokonując blisko 26-kilometrową trasę w czasie 1:14,36. Szybszy w tej kategorii okazał się jedynie Cezary Afeltowicz z Rzeszowa, który zwyciężył z wynikiem 1:12,50. Trzecie miejsce wywalczył Piotr Trojanowski, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, osiągając czas 1:17,47.

W klasyfikacji open kobiet triumfowała Natalia Matuła z Oświęcimia (1:16,11). Drugie miejsce zajęła Magdalena Mika-Hoffmann z Krakowa (1:20,15), a trzecie Marcelina Serafin z Cmolasu (1:21,50).

Rywalizację mężczyzn wygrał Andrzej Michalski z Tarnowa, który jako jedyny złamał granicę godziny, uzyskując czas 59,27. Na kolejnych miejscach uplasowali się Paweł Czech z Krakowa (1:03,38) oraz Szczepan Mac z Nowego Sącza (1:03,49).

Zdjęcie Kacper Porada - Zobacz Emocje