IX Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli

Pod tytułem „Ocalałem prowadzony na rzeź” kryje się poetycki świat pełen ciszy i słowa, dramatu i ironii, prostoty i głębi. To poezja, która narodziła się z doświadczenia wojny, ale wciąż brzmi aktualnie i porusza współczesnego odbiorcę. Różewicz uczy nas, że nawet po katastrofie można szukać piękna i prawdy - w jednym obrazie, jednym zdaniu, jednym wersie.
Autor Kartoteki był poetą, dramatopisarzem i prozaikiem, którego głos odmienił oblicze polskiej literatury. Jego twórczość, rozpięta na siedem dekad - od wojny po początek XXI wieku - to zapis niepokoju i refleksji nad światem po utracie złudzeń. Różewicz mówił o rzeczach trudnych w sposób prosty, a jego słowa wciąż pozostają niezwykle aktualne.
Podczas IX Salonu Poezji w Stalowej Woli poezja Różewicza zabrzmi w interpretacji aktorów Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - Dagny Dywickiej i Oskara Jarzombka. Całość dopełni muzyka w wykonaniu gitarzystki Klaudii Pisery.
Gospodarze Salonu: Elżbieta Drobny, Katarzyna Pawłowska, Marek Gruchota, Sławomir Mączka.
9 listopada 2025 (niedziela)
godz. 12.00
Rozwadowski Dom Kultury „Sokół”
Bilety: 30 zł
Sprzedaż: www.mdkstalowawola.pl
