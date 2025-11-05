Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 5 listopada 2025

IX Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli

W niedzielę, 9 listopada, o godz. 12 w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół” odbędzie się IX Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli. Tym razem spotkanie poświęcone będzie twórczości jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku - Tadeusza Różewicza.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pod tytułem „Ocalałem prowadzony na rzeź” kryje się poetycki świat pełen ciszy i słowa, dramatu i ironii, prostoty i głębi. To poezja, która narodziła się z doświadczenia wojny, ale wciąż brzmi aktualnie i porusza współczesnego odbiorcę. Różewicz uczy nas, że nawet po katastrofie można szukać piękna i prawdy - w jednym obrazie, jednym zdaniu, jednym wersie.

Autor Kartoteki był poetą, dramatopisarzem i prozaikiem, którego głos odmienił oblicze polskiej literatury. Jego twórczość, rozpięta na siedem dekad - od wojny po początek XXI wieku - to zapis niepokoju i refleksji nad światem po utracie złudzeń. Różewicz mówił o rzeczach trudnych w sposób prosty, a jego słowa wciąż pozostają niezwykle aktualne.

Podczas IX Salonu Poezji w Stalowej Woli poezja Różewicza zabrzmi w interpretacji aktorów Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - Dagny Dywickiej i Oskara Jarzombka. Całość dopełni muzyka w wykonaniu gitarzystki Klaudii Pisery.

Gospodarze Salonu: Elżbieta Drobny, Katarzyna Pawłowska, Marek Gruchota, Sławomir Mączka.

9 listopada 2025 (niedziela)
godz. 12.00
Rozwadowski Dom Kultury „Sokół”
Bilety: 30 zł
Sprzedaż: www.mdkstalowawola.pl

Karolina Kusińska

Dziennikarka

