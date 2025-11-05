IX Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli

Pod tytułem „Ocalałem prowadzony na rzeź” kryje się poetycki świat pełen ciszy i słowa, dramatu i ironii, prostoty i głębi. To poezja, która narodziła się z doświadczenia wojny, ale wciąż brzmi aktualnie i porusza współczesnego odbiorcę. Różewicz uczy nas, że nawet po katastrofie można szukać piękna i prawdy - w jednym obrazie, jednym zdaniu, jednym wersie.

Autor Kartoteki był poetą, dramatopisarzem i prozaikiem, którego głos odmienił oblicze polskiej literatury. Jego twórczość, rozpięta na siedem dekad - od wojny po początek XXI wieku - to zapis niepokoju i refleksji nad światem po utracie złudzeń. Różewicz mówił o rzeczach trudnych w sposób prosty, a jego słowa wciąż pozostają niezwykle aktualne.

Podczas IX Salonu Poezji w Stalowej Woli poezja Różewicza zabrzmi w interpretacji aktorów Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - Dagny Dywickiej i Oskara Jarzombka. Całość dopełni muzyka w wykonaniu gitarzystki Klaudii Pisery.

Gospodarze Salonu: Elżbieta Drobny, Katarzyna Pawłowska, Marek Gruchota, Sławomir Mączka.

9 listopada 2025 (niedziela)

godz. 12.00

Rozwadowski Dom Kultury „Sokół”

Bilety: 30 zł

Sprzedaż: www.mdkstalowawola.pl