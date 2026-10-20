IV Żurawinowy Rajd Rowerowy. Przed uczestnikami 50 km leśnej trasy

Start rajdu zaplanowano na godz. 10 przy boisku Orlik w Pysznicy, przy ul. Wolności 261. Trasa będzie prowadzić leśnymi ścieżkami, a jednym z jej celów jest okolica Gielni, gdzie wśród stawów rośnie żurawina.

Wyprawa będzie okazją do podziwiania jesiennych krajobrazów i poznawania przyrody. Organizatorzy zwracają też uwagę na wpływ zmian klimatu na środowisko i zastanawiają się, czy w tym roku uda się zobaczyć żurawinę w pełnej krasie.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz zapisy dostępne są na stronie www.mdkstalowawola.pl.