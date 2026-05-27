Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 27 maja 2026

IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

We wtorek, 26 maja, w sali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kwiatkowskiego 1 odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Spotkanie upłynęło pod znakiem intensywnej pracy radnych, którzy zarówno analizowali dotychczasowe inicjatywy, jak i zgłaszali nowe propozycje dotyczące działalności Rady oraz jej większego zaangażowania w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze Stalowej Woli.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Jednym z kluczowych punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie organizacji konferencji naukowej „AstroMłodzi”. Wydarzenie zaplanowano na 2 czerwca i odbędzie się na terenie Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej. Konferencja skierowana będzie do młodzieży szkolnej, a w jej programie znajdą się m.in. wystąpienia ekspertów z Polskiego Towarzystwa Rakietowego oraz Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Radni pochylili się również nad możliwymi zmianami w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jak podkreślano w trakcie dyskusji, celem ewentualnych modyfikacji ma być usprawnienie pracy Rady oraz lepsza organizacja jej działań. Zwracano także uwagę na konieczność bardziej świadomego planowania inicjatyw, tak aby młodzieżowi radni mogli efektywniej uczestniczyć w życiu miasta i realizować swoje projekty.

W trakcie sesji pojawiła się także nowa propozycja - organizacja zawodów wędkarskich dla młodzieży. Pomysł został przyjęty pozytywnie i będzie dalej rozwijany. Na kolejnych obradach radni mają przedstawić wstępny regulamin oraz szczegóły dotyczące terminu i miejsca wydarzenia.

Poruszono również kwestie udziału Młodzieżowej Rady Miejskiej w nadchodzących wydarzeniach miejskich, związanych z obchodami Dnia Dziecka oraz rozpoczęciem wakacji. Radni deklarowali aktywne włączenie się w te inicjatywy.

Sesja miała wielowątkowy charakter i zakończyła się szeregiem ustaleń oraz wniosków, które w najbliższym czasie będą przedmiotem dalszych prac Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zgłoś swoją drużynę do Tarczyński Copa Kabanos!
Stalowa Wola
Zgłoś swoją drużynę do Tarczyński Copa Kabanos!
Umowa na budowę kanalizacji przy ul. Doliny podpisana
Rudnik nad Sanem
Umowa na budowę kanalizacji przy ul. Doliny podpisana
Dzień Dziecka na Centralnym Placu Zabaw w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dzień Dziecka na Centralnym Placu Zabaw w Stalowej Woli
Gminno-Parafialny Piknik Rodzinny już 31 maja w Pniowie
Radomyśl nad Sanem
Gminno-Parafialny Piknik Rodzinny już 31 maja w Pniowie
Thriller ze Stalową Wolą w tle
Stalowa Wola
Thriller ze Stalową Wolą w tle
W szczelinie nieścisłości i nie tylko…
Stalowa Wola
W szczelinie nieścisłości i nie tylko…
Gminny Dzień Dziecka w Zaklikowie
Zaklików
Gminny Dzień Dziecka w Zaklikowie
Miejski Konkurs „Matematyczna Sztafeta Klas Piątych”
Stalowa Wola
Miejski Konkurs „Matematyczna Sztafeta Klas Piątych”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu