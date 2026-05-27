IV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Jednym z kluczowych punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie organizacji konferencji naukowej „AstroMłodzi”. Wydarzenie zaplanowano na 2 czerwca i odbędzie się na terenie Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej. Konferencja skierowana będzie do młodzieży szkolnej, a w jej programie znajdą się m.in. wystąpienia ekspertów z Polskiego Towarzystwa Rakietowego oraz Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Radni pochylili się również nad możliwymi zmianami w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jak podkreślano w trakcie dyskusji, celem ewentualnych modyfikacji ma być usprawnienie pracy Rady oraz lepsza organizacja jej działań. Zwracano także uwagę na konieczność bardziej świadomego planowania inicjatyw, tak aby młodzieżowi radni mogli efektywniej uczestniczyć w życiu miasta i realizować swoje projekty.

W trakcie sesji pojawiła się także nowa propozycja - organizacja zawodów wędkarskich dla młodzieży. Pomysł został przyjęty pozytywnie i będzie dalej rozwijany. Na kolejnych obradach radni mają przedstawić wstępny regulamin oraz szczegóły dotyczące terminu i miejsca wydarzenia.

Poruszono również kwestie udziału Młodzieżowej Rady Miejskiej w nadchodzących wydarzeniach miejskich, związanych z obchodami Dnia Dziecka oraz rozpoczęciem wakacji. Radni deklarowali aktywne włączenie się w te inicjatywy.

Sesja miała wielowątkowy charakter i zakończyła się szeregiem ustaleń oraz wniosków, które w najbliższym czasie będą przedmiotem dalszych prac Młodzieżowej Rady Miejskiej.