Stalowa Wola 19 lutego 2026

IV ogólnopolski konkurs poetycki na Dowolny Limeryk

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Literackie „WITRYNA” zapraszają do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „Dowolny Limeryk”. To wyjątkowa okazja dla wszystkich miłośników krótkiej, żartobliwej formy poetyckiej na zaprezentowanie swojej twórczości.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Celem wydarzenia jest popularyzacja twórczości poetyckiej oraz rozwijanie pasji i talentów literackich. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób pełnoletnich.

Zasady uczestnictwa

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie zestawu dwóch autorskich, niepublikowanych wcześniej limeryków. Utwory mogą dotyczyć dowolnej tematyki, jednak muszą spełniać klasyczne wymogi gatunku:

- Budowa: pięć wersów
- Rymy: układ aabba
- Treść: uwzględnienie bohatera oraz konkretnego miejsca.

Nagroda i wyróżnienia

Na autorów najlepszych tekstów czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Dodatkowym wyróżnieniem będzie publikacja nagrodzonych utworów na stronach internetowych organizatorów oraz w najbliższym wydaniu specjalnym almanachu poetyckiego „Spojrzenia”, wydawanego przez Stowarzyszenie Literackie „WITRYNA”.

Termin i sposób składania prac

Konkurs trwa od 16 lutego 2026 r. do 10 kwietnia 2026 r.

Prace można składać na dwa sposoby:

- Pocztą tradycyjną lub osobiście: Zestaw utworów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dowolny limeryk 2026” należy dostarczyć na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza ul. ks. J. Popiełuszki 10 37-450 Stalowa Wola (Czytelnia Główna).
- Drogą elektroniczną: Na adres e-mail: slwitryna@vp.pl (tytuł wiadomości: „Konkurs – Dowolny limeryk 2026”).

Wyniki i finał

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 kwietnia 2026 r. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 12 maja 2026 r., czyli w Międzynarodowy Dzień Limeryków.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa znajdują się w regulaminie konkursu: MBP Stalowa Wola

Karolina Kusińska

Dziennikarka

