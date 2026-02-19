IV ogólnopolski konkurs poetycki na Dowolny Limeryk

Celem wydarzenia jest popularyzacja twórczości poetyckiej oraz rozwijanie pasji i talentów literackich. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób pełnoletnich.

Zasady uczestnictwa

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie zestawu dwóch autorskich, niepublikowanych wcześniej limeryków. Utwory mogą dotyczyć dowolnej tematyki, jednak muszą spełniać klasyczne wymogi gatunku:

- Budowa: pięć wersów

- Rymy: układ aabba

- Treść: uwzględnienie bohatera oraz konkretnego miejsca.

Nagroda i wyróżnienia

Na autorów najlepszych tekstów czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Dodatkowym wyróżnieniem będzie publikacja nagrodzonych utworów na stronach internetowych organizatorów oraz w najbliższym wydaniu specjalnym almanachu poetyckiego „Spojrzenia”, wydawanego przez Stowarzyszenie Literackie „WITRYNA”.

Termin i sposób składania prac

Konkurs trwa od 16 lutego 2026 r. do 10 kwietnia 2026 r.

Prace można składać na dwa sposoby:

- Pocztą tradycyjną lub osobiście: Zestaw utworów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dowolny limeryk 2026” należy dostarczyć na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza ul. ks. J. Popiełuszki 10 37-450 Stalowa Wola (Czytelnia Główna).

- Drogą elektroniczną: Na adres e-mail: slwitryna@vp.pl (tytuł wiadomości: „Konkurs – Dowolny limeryk 2026”).

Wyniki i finał

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 kwietnia 2026 r. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 12 maja 2026 r., czyli w Międzynarodowy Dzień Limeryków.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa znajdują się w regulaminie konkursu: MBP Stalowa Wola