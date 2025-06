IV Mistrzostwa Podkarpacia w Padla – sportowe emocje wracają pod Stalową Wolę

Już w ostatni weekend czerwca okolice Stalowej Woli ponownie staną się areną sportowych zmagań! Na kortach Klubu Padla Carthagowola w Turbi (ul. Akacjowa 1) odbędą się IV Mistrzostwa Podkarpacia w Padla – wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz większe grono zawodników i kibiców z całego regionu.

To nie tylko rywalizacja, ale także świetna zabawa, integracja i okazja, by spróbować czegoś nowego.

Ostatnie dni zapisów – dołącz do turnieju!

Zgłoszenia trwają tylko do najbliższego poniedziałku. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych graczy, jak i osoby, które chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z padlem. Liczy się dobra energia i chęć do gry.

Zgłoszenia można przesyłać telefonicznie pod numer 608-199-220 lub online poprzez stronę

Padel – sport, który łączy pokolenia

Padel to dynamiczna gra rakietowa, która zdobywa popularność na całym świecie – od Hiszpanii i Argentyny, aż po Polskę. Łączy elementy tenisa i squasha, a rozgrywki prowadzone są w parach, na mniejszym, ogrodzonym korcie. Kluczowym elementem gry są ściany, od których piłka może się odbijać, co dodaje rozgrywce taktycznej głębi.

Dlaczego warto spróbować padla?

– Zasady są proste i łatwe do opanowania,

– sport jest bezpieczny i dynamiczny,

– idealny dla osób w każdym wieku,

– świetnie wpływa na kondycję, refleks i koordynację.

Padel pokochali m.in. Robert Lewandowski, Rafael Nadal, Novak Djoković czy Andre Agassi – wszyscy podkreślają jego dostępność, radość z gry i społeczną atmosferę.

Nie grasz? Przyjdź kibicować!

IV Mistrzostwa Podkarpacia w Padla to również doskonała okazja dla kibiców. Organizatorzy zapowiadają dużo emocji, sportową rywalizację na wysokim poziomie i świetną atmosferę. Wydarzenie to także okazja do poznania padla z bliska i rozmowy z jego pasjonatami.

Szczegóły wydarzenia:

Termin: ostatni weekend czerwca 2025

Miejsce: Klub Padla Carthagowola, Turbia, ul. Akacjowa 1

Zapisy: do poniedziałku 23 czerwca 2025

Kontakt: 608-199-220

Rejestracja online: kluby.org/turnieje/10041

Nie przegap okazji, by być częścią jednego z najciekawszych wydarzeń sportowych w regionie. Padel to sport, który łączy ludzi, rozwija sprawność i daje mnóstwo radości. Do zobaczenia na korcie!