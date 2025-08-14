IV Memoriał Biegowy im. Bogdana Dziuby w Jastkowicach

Zapisy w dniu zawodów prowadzone będą od godziny 12:00 do 14:00. Uczestnicy będą mogli wystartować w różnych kategoriach:

klasa 0–III (200 m),

klasa IV–VI (400 m),

klasa VII–VIII (800 m),

kategoria specjalna – dorośli (800 m).

Oprócz biegów, o godz. 19:00 zaplanowano potańcówkę z zespołem Ringo. To doskonała okazja, by spędzić czas aktywnie, w rodzinnej atmosferze i w duchu sportowej rywalizacji.

Zapisy na biegi przyjmowane są do 14 sierpnia w Urzędzie Gminy w Pysznicy (pokój nr 27 i 28).