Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Pysznica 14 sierpnia 2025

IV Memoriał Biegowy im. Bogdana Dziuby w Jastkowicach

Już w niedzielę, 17 sierpnia, na stadionie w Jastkowicach przy ul. Sosnowej odbędzie się IV Memoriał Biegowy im. Bogdana Dziuby. Impreza potrwa od godziny 12:00 do 23:00 i będzie okazją do sportowej rywalizacji oraz wspólnej zabawy.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zapisy w dniu zawodów prowadzone będą od godziny 12:00 do 14:00. Uczestnicy będą mogli wystartować w różnych kategoriach:

  • klasa 0–III (200 m),

  • klasa IV–VI (400 m),

  • klasa VII–VIII (800 m),

  • kategoria specjalna – dorośli (800 m).

Oprócz biegów, o godz. 19:00 zaplanowano potańcówkę z zespołem Ringo. To doskonała okazja, by spędzić czas aktywnie, w rodzinnej atmosferze i w duchu sportowej rywalizacji.

Zapisy na biegi przyjmowane są do 14 sierpnia w Urzędzie Gminy w Pysznicy (pokój nr 27 i 28).

Udostępnij artykuł:

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas prac polowych
Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas prac polowych
Świadek powstrzymał nietrzeźwego kierowcę
Stalowa Wola
Świadek powstrzymał nietrzeźwego kierowcę
Warsztaty mangi z Julią Płoch
Stalowa Wola
Warsztaty mangi z Julią Płoch
Niebezpieczna jazda w Nisku. 27-latek stracił prawo jazdy
Nisko
Niebezpieczna jazda w Nisku. 27-latek stracił prawo jazdy
ABW ujęła 17-latka podejrzanego o zniszczenie pomnika w Domostawie
Jarocin
ABW ujęła 17-latka podejrzanego o zniszczenie pomnika w Domostawie
RCEZ w Nisku z międzynarodowym wyróżnieniem od IFIA
Nisko
RCEZ w Nisku z międzynarodowym wyróżnieniem od IFIA
Święto Wojska Polskiego w Nisku – uroczyste obchody 15 sierpnia
Nisko
Święto Wojska Polskiego w Nisku – uroczyste obchody 15 sierpnia
Zenon Martyniuk i Nowator gwiazdami Dożynek w Turbi
Zaleszany
Zenon Martyniuk i Nowator gwiazdami Dożynek w Turbi
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu