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Stalowa Wola 15 czerwca 2026

„Iść swoją drogą” - Chór Lasowiacy przyjmie imię Alojzego Szopy

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na uroczysty koncert, podczas którego Chór Lasowiacy oficjalnie przyjmie imię Alojzego Szopy - wybitnego muzyka, dyrygenta i wieloletniego animatora życia kulturalnego miasta.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Alojzy Szopa przez blisko pół wieku był związany ze stalowowolskim MDK. Pracował tu od 1954 do 2000 roku jako muzyk, dyrygent, kompozytor, aranżer i kierownik artystyczny. To właśnie on współtworzył Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy”, budując fundamenty lokalnej tradycji muzycznej i nadając jej rozpoznawalny, artystyczny charakter. Z jego inicjatywy powstały także zespoły estradowe, które przez lata kształtowały kolejne pokolenia muzyków i wokalistów.

Choć urodzony na Śląsku, to w Stalowej Woli odnalazł swoje miejsce i twórczą drogę. Jak sam podkreślał w wywiadach, miasto wciągnęło go „fantastycznymi ludźmi i rodzinną atmosferą, bez której nie sposób mówić o twórczej działalności”. Przez lata był dla wielu nie tylko nauczycielem, ale i autorytetem - stąd do dziś często nazywany jest „Profesorem”.

Zmarł 6 listopada 2024 roku w wieku 93 lat.

Uroczystość nadania imienia Alojzego Szopy Chórowi Lasowiacy odbędzie się podczas koncertu zatytułowanego „Iść swoją drogą” w piątek, 20 czerwca o godz. 18. Bezpłatne zaproszenia na wydarzenie można odebrać w sekretariacie MDK.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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