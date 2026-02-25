Inżynier Jacek Antonowicz nie żyje

Po ukończeniu studiów na kierunku budowy maszyn w 1950 roku Jacek Antonowicz podjął studia w warszawskiej szkole Wawelberga i Rotwanda, która w tym czasie weszła w skład Politechniki Warszawskiej. Młody inżynier w 1955 roku nakazem pracy został skierowany do Huty Stalowa Wola. Co ciekawe, skierował go tam inż. Janusz Tymowski – przed wojną szef produkcji Zakładów Południowych.

Zaczynał pracę w HSW na stanowisku inżyniera metalurga. W 1965 roku został zastępcą kierownika zakładu badawczego i kierownika laboratorium spawalniczego. Następnie awansował na stanowisko głównego spawalnika. Podlegali mu wszyscy spawacze w kombinacie. W okresie pracy w HSW zajmował się np. badaniami nieniszczącymi, technologią spawania nowych produktów, jak wysięgniki teleskopowe żurawi samojezdnych. Za to wraz z zespołem otrzymał nagrodę II stopnia Ministra Przemysłu Maszynowego.

Wspominając opanowywanie licencji na brytyjski dźwig firmy Coles Cranes z Sunderlandu, opowiadał: Anglicy nie mieli dokładnej dokumentacji spawania wysięgników. Wszystkiego musieliśmy dowiedzieć się na hali, obserwując tamtejszych robotników. Anglicy otwarcie wyrażali wątpliwość w to, że opanujemy tę produkcję. A jednak udało się.

Również nagrodę II stopnia przyznaną przez Naczelną Organizację Techniczną otrzymał wraz z kolegami za opanowanie i uruchomienie na bardzo szeroką skalę spawania aluminium metodą MAG i TIG. Był także w zespole budującym spawarkę działającą warunkach próżni. Było to duże osiągnięcie naukowe na skalę krajową. HSW wraz z OBR Elektroniki Próżniowej w Warszawie udało się opracować takie urządzenie, dzięki czemu nie trzeba było wysyłać elementów skrzyń przekładniowych do spawania w USA. Za to osiągnięcie Huta zdobyła nagrodę NOT I stopnia.

Poza pracą zawodową udzielał się społecznie jako radny Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli, a w latach 1981-1984 pełnił funkcję Przewodniczącego MRN. Wśród jego samorządowych aktywności wymienić należy chociażby zaangażowanie w budowę drugiej nitki wiaduktu nad torami. Warto dodać, że odbyło się to w czasach, gdy tego typu inwestycje masowo wstrzymywano w całym kraju.

Od dzieciństwa pasjonował się samochodami. Chlubił się tym, że żadne z jego aut nigdy nie było w warsztacie naprawczym – wszelkie usterki naprawiał sam. Jego garaż był mekką dla znajomych. Niejednokrotnie pomagał bliskim w naprawach samochodów czy motocykli, oczywiście za darmo. W latach 70. znalazł się w grupie założycieli Automobilklubu Stalowa Wola, którego w latach 90. został prezesem.

Był członkiem partii od 1960 roku, ale nie był dogmatykiem, lecz starał się zawsze o działanie ponad podziałami, reprezentując postawę propaństwowca – jakim by to państwo nie było. W 1985 roku uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji. Warto przypomnieć, że w owym czasie posłowie pracowali społecznie i nie dostawali za swoją pracę w parlamencie dodatkowego uposażenia. W okresie aktywności sejmowej pracował m.in. nad elektryfikacją linii kolejowej, pomagał w zdobyciu materiałów budowlanych na budowę szkoły nr 12, ale zajmował się także drobnymi ludzkimi sprawami, nie odmawiał nikomu pomocy.

Po 1989 roku, z krótką przerwą na kadencję 1990-1994, kontynuował działalność w samorządzie miejskim. Był radnym od 1994 do 2006 roku. W ostatniej kadencji 2002-2006 został wybrany na przewodniczącego Rady Miasta. Choć reprezentował Sojusz Lewicy Demokratycznej, stanowisko to objął również za sprawą głosów prawicowo-katolickiej Ligi Polskich Rodzin. Świadczyło to o szacunku i zaufaniu do niego, cieszył się bowiem opinią człowieka uczciwego, dla którego najważniejsze było dobro miasta, a nie partyjne interesy.

W życiu prywatnym był mężem Barbary, z domu Ufnalewskiej (1932-2022). Mieli dwie córki: Magdalenę i Justynę. Odszedł człowiek skromny i prawy. Cześć jego pamięci!

Jan Garbacz