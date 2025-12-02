Miesięcznik
Fot. Powiat Niżański
Nisko 2 grudnia 2025

Inwestycje, remonty i zmiany w budżecie

Rada Powiatu Niżańskiego podczas XVI sesji podjęła decyzje dotyczące inwestycji drogowych, remontów budynków publicznych, zmian w budżecie oraz programów społecznych.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas sesji Rada ustaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Ulanowie, wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonania zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2026 roku, a także ustaliła opłaty za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wykaz przystanków komunikacji zbiorowej na drogach powiatowych.

Rada podjęła decyzję o zaciągnięciu zobowiązań na 2026 rok na realizację wielu inwestycji drogowych i remontowych, w tym budowę dróg dla pieszych i rowerów w Ulanowie, Podolszynce Ordynackiej i Przędzylu, przebudowę dróg powiatowych w Zdziarach, Mostkach, Bielinach, Rudniku nad Sanem i Nisku oraz remonty i budowę wind w budynkach użyteczności publicznej i szkołach specjalnych. Zmiany objęły także uchwały dotyczące programu „Rehabilitacja 25 plus”, budżet Powiatu Niżańskiego na 2025 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025–2034.

Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, a sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

