Nisko 20 lutego 2026

International Talent Show 2026 - święto talentów w Nisku

Muzyka, obrazy, światła sceny i gromkie brawa – tak wyglądał finał czwartej edycji International Talent Show 2026, który odbył się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Wydarzenie po raz kolejny przyciągnęło tłumy uczniów i nauczycieli, a scena należała do młodych artystów.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Galę z humorem i dużą swobodą poprowadzili Kuba i Bartek. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Anna Kotuła, Paulina Haliniak oraz Ryszard Budkowski.

Od „Piratów z Karaibów” po klubowe remixy

Mocne otwarcie zapewnił Tomasz Bartwa z klasy 1C. Młody organista i absolwent szkoły muzycznej II stopnia zaprezentował energetyczny miks, w którym publiczność usłyszała motywy z filmu Piraci z Karaibów oraz taneczny przebój Samba de Janeiro. Sala szybko dała się porwać rytmom.

Nowoczesne brzmienia zaproponował Paweł Niedźwiecki z klasy 5A. Jego autorskie utwory i remix zostały wzbogacone o teledysk oparty na zdjęciach Nisko. Publiczność mogła zobaczyć znane miejsca w zupełnie nowej, muzycznej odsłonie.

Na żywo wybrzmiał również akordeon. Bartłomiej Hawryło z klasy 2A postawił na dynamiczny utwór w cygańskim klimacie. Z kolei Piotr Wytrzęś, znany dotąd z debat oksfordzkich i występów zespołowych, tym razem wystąpił solo z piosenką There's Nothing Holdin' Me Back, pokazując, że scena nie ma przed nim tajemnic.

Nie zabrakło także sztuk wizualnych. Danuta Siembida z klasy 4A zaprezentowała obrazy pełne emocji i indywidualnego stylu. Wystawa przyciągała uwagę jeszcze długo po zakończeniu prezentacji.

Do malarstwa powróciła również Wioletta Bednarz z klasy 5E. Jak podkreślali organizatorzy, jej prace były dowodem na to, że pasja potrafi wrócić ze zdwojoną siłą.

Emocje do samego końca

Sezon grypowy pokrzyżował plany trzem uczestnikom – Alicji Smutek, Aleksandrze Walickiej i Jakubowi Stefaniakowi – którzy nie mogli wystąpić. Organizatorzy zapowiedzieli jednak, że drzwi sceny pozostają dla nich otwarte w kolejnej edycji.

Podczas obrad jury publiczność nie kryła emocji. Ogłoszeniu wyników towarzyszyły wzruszenia, gratulacje i owacje na stojąco. Spontanicznie na scenie pojawiły się również Oliwia Maziarz oraz nauczycielki Magdalena Hydel i Anna Sobiło, które wykonały znane polskie utwory.

Organizację wydarzenia wsparła Rada Rodziców. Za przygotowanie tegorocznej edycji odpowiadały m.in. Ewelina Miklas i Paulina Haliniak.

