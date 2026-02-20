International Talent Show 2026 - święto talentów w Nisku

Galę z humorem i dużą swobodą poprowadzili Kuba i Bartek. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Anna Kotuła, Paulina Haliniak oraz Ryszard Budkowski.

Od „Piratów z Karaibów” po klubowe remixy

Mocne otwarcie zapewnił Tomasz Bartwa z klasy 1C. Młody organista i absolwent szkoły muzycznej II stopnia zaprezentował energetyczny miks, w którym publiczność usłyszała motywy z filmu Piraci z Karaibów oraz taneczny przebój Samba de Janeiro. Sala szybko dała się porwać rytmom.

Nowoczesne brzmienia zaproponował Paweł Niedźwiecki z klasy 5A. Jego autorskie utwory i remix zostały wzbogacone o teledysk oparty na zdjęciach Nisko. Publiczność mogła zobaczyć znane miejsca w zupełnie nowej, muzycznej odsłonie.

Na żywo wybrzmiał również akordeon. Bartłomiej Hawryło z klasy 2A postawił na dynamiczny utwór w cygańskim klimacie. Z kolei Piotr Wytrzęś, znany dotąd z debat oksfordzkich i występów zespołowych, tym razem wystąpił solo z piosenką There's Nothing Holdin' Me Back, pokazując, że scena nie ma przed nim tajemnic.