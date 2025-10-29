Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Inspekcja Transportu Drogowego w Nisku będzie działać w nowej siedzibie przy ul. Sandomierskiej 19
Nisko 29 października 2025

Inspekcja Transportu Drogowego zostaje w Nisku

Inspekcja Transportu Drogowego w Nisku będzie działać w nowej siedzibie przy ul. Sandomierskiej 19. Nieruchomość o powierzchni ponad 21 arów została przekazana przez Starostę Niżańskiego na rzecz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowy budynek będzie wykorzystywany zarówno przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, jak i przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie. Znajdzie się tam także Wydział Weryfikacji Świadectw Kierowcy Biura Transportu Międzynarodowego. Oznacza to, że dotychczasowa siedziba inspekcji przy ul. Rzeszowskiej 42 zostanie przeniesiona właśnie na Sandomierską.

Decyzję o przekazaniu nieruchomości podpisał Starosta Niżański Robert Bednarz. Działka wraz z budynkami została oficjalnie przekazana przedstawicielom WITD - Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Tadeuszowi Mikowi oraz Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Technicznego Michałowi Jabłońskiemu.

Starosta od dłuższego czasu zabiegał o to, by Inspekcja Transportu Drogowego pozostała w Nisku. W tej sprawie prowadził rozmowy z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oddziały Głównego i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego działają w Nisku od 2022 roku. Był to dopiero drugi taki oddział w Polsce - po Białej Podlaskiej. Dzięki jego uruchomieniu powstało 14 nowych miejsc pracy dla mieszkańców powiatu.

Inspektorzy zajmują się kontrolą ciężarówek i autobusów, głównie na trasie S19 i drodze krajowej nr 77. Pracownicy Biura Transportu Międzynarodowego sprawdzają natomiast poprawność świadectw kierowców zawodowych, co wpływa na bezpieczeństwo w transporcie i ułatwia pracę firmom z regionu.

- To właśnie nasze starania, tj. Posła Rafała Webera - ówczesnego Wiceministra Infrastruktury i moje, jako Starosty Niżańskiego, przyczyniły się do uruchomienia ważnych Oddziałów Inspekcji Transportu Drogowego w Nisku. Powstanie Oddziałów na terenie Powiatu Niżańskiego było ważną decyzją, która przyczyniła się do zwiększenia potencjału Powiatu i powstania nowych miejsc pracy. Powstały 1 września 2022 r. oddział GITD, jest częścią dużego biura transportu międzynarodowego zlokalizowanego w Warszawie, co znacznie ułatwiło przedsiębiorcom, związanym ze świadczeniem usług transportowych, załatwianie spraw na miejscu. Cieszę się, że powstałe instytucje nadal będą funkcjonowały i miały swoją siedzibę na terenie Niska - podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz.

Komentarze

Brak komentarzy

