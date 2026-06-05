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Nisko 5 czerwca 2026

Informatyczny sukces uczniów RCEZ w Nisku

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odnieśli sukces w Ogólnopolskim Branżowym Konkursie Umiejętności w dziedzinie informatyki i programowania. W finale, który odbył się 1 czerwca w Mszanie Dolnej, szkołę reprezentowało trzech uczniów.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do ogólnopolskiego etapu zakwalifikowali się Adam Brzuchnalski z klasy 5c oraz Franciszek Latawiec i Maksymilian Podstawek z klasy 4c. Wszyscy zdobyli tytuły finalistów konkursu, który należy do najbardziej wymagających wydarzeń dla uczniów kształcących się w zawodach informatycznych.

Największy sukces odniósł Franciszek Latawiec, który został laureatem konkursu, zajmując drugie miejsce pod względem liczby punktów uzyskanych w finale. Tym samym znalazł się w ścisłej krajowej czołówce młodych programistów.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą informatyczną, umiejętnościami programistycznymi oraz zdolnością rozwiązywania złożonych problemów praktycznych. Osiągnięte wyniki potwierdzają wysoki poziom przygotowania uczniów niżańskiej szkoły.

Finaliści otrzymali również nagrody rzeczowe. Do konkursu przygotowywali się pod opieką nauczyciela przedmiotów informatycznych Jacka Piotrowskiego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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