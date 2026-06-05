Informatyczny sukces uczniów RCEZ w Nisku

Do ogólnopolskiego etapu zakwalifikowali się Adam Brzuchnalski z klasy 5c oraz Franciszek Latawiec i Maksymilian Podstawek z klasy 4c. Wszyscy zdobyli tytuły finalistów konkursu, który należy do najbardziej wymagających wydarzeń dla uczniów kształcących się w zawodach informatycznych.

Największy sukces odniósł Franciszek Latawiec, który został laureatem konkursu, zajmując drugie miejsce pod względem liczby punktów uzyskanych w finale. Tym samym znalazł się w ścisłej krajowej czołówce młodych programistów.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą informatyczną, umiejętnościami programistycznymi oraz zdolnością rozwiązywania złożonych problemów praktycznych. Osiągnięte wyniki potwierdzają wysoki poziom przygotowania uczniów niżańskiej szkoły.

Finaliści otrzymali również nagrody rzeczowe. Do konkursu przygotowywali się pod opieką nauczyciela przedmiotów informatycznych Jacka Piotrowskiego.