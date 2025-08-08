Inauguracja z Karpatami w Krośnie, zakończenie z Legionem Pilzno w Nisku

W drużynie trenera Jarosława Pacholczaka doszło do małego przemeblowania. Kibice Sokoła nie zobaczą w nadchodzącym sezonie w swojej drużynie: Filipa Moskala, Williamsa Omuru, Kostiantyna Ivakhnenki i Dmytro Petryka, a także Filipa Muchy, Wiktora Bolki, Kacpra Ślusarczyka, Olgierda Oklei, Filipa Iskry i Marka Majewskiego.

Natomiast nowymi piłkarzami w kadrze niżańskiej drużyny są: Szymon Maćkowiak (19 lat, poprzednio Sokół Sieniawa), Aleh Halamaka (24 lata, ostatnio Czarni Jasło i LKS Jasionka), Piotr Kusy (18 lat, Sparta Jeżowe), Eryk Ciemierkiewicz (24 lata, Izolator Boguchwała), Szymon Zwolski (19 lat, Sokół Kamień) i Danylo Zakalyk (20 lat, Włodawianka Włodawa).

Pierwszy mecz u siebie Sokół rozegra 16 sierpnia (sobota), a jego rywalem będzie Stal Łańcut.

Zdjęcia Sokół Nisko

Terminarz Sokoła Nisko - jesień 2025

1. kolejka, 10 sierpnia Karpaty Krosno – Sokół

2. kolejka, 16 sierpnia Sokół - Stal Łańcut

3. kolejka, 20 sierpnia Wisłok Wiśniowa - Sokół

4. kolejka, 23 sierpnia Sokół - Cosmos Nowotaniec

5. kolejka, 31 sierpnia Błękitni Ropczyce - Sokół

6. kolejka, 6 września Sokół - Ekoball Sanok

7. kolejka, 10 września JKS Jarosław - Sokół

8. kolejka, 13 września ŁKS Łowisko - Sokół

9. kolejka, 20 września Sokół - Igloopol Dębica

10.kolejka, 28 września LKS Czeluśnica - Sokół

11.kolejka, 4 października Sokół - Czarni 1910 Jasło

12.kolejka, 12 października KS Wiązownica - Sokół

13.kolejka, 18 października Sokół - Stal Gorzyce

14.kolejka, 26 października Błażowianka - Sokół

15.kolejka, 2 listopada Sokół - Polonia Przemyśl

16.kolejka, 8 listopada Izolator Boguchwała - Sokół

17.kolejka, 15 listopada Sokół - Legion