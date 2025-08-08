Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Nisko 8 sierpnia 2025

Inauguracja z Karpatami w Krośnie, zakończenie z Legionem Pilzno w Nisku

Jutro, w sobotę 9 sierpnia ruszają rozgrywki w czwartej lidze podkarpackiej. W Gorzycach Stal podejmie ŁKS Łowisko, a dzień później pierwszy mecz w sezonie 2025/25 rozegrają w Krośnie piłkarze Sokoła Nisko.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W drużynie trenera Jarosława Pacholczaka doszło do małego przemeblowania. Kibice Sokoła nie zobaczą w nadchodzącym sezonie w swojej drużynie: Filipa Moskala, Williamsa Omuru, Kostiantyna Ivakhnenki i Dmytro Petryka, a także Filipa Muchy, Wiktora Bolki, Kacpra Ślusarczyka, Olgierda Oklei, Filipa Iskry i Marka Majewskiego.
Natomiast nowymi piłkarzami w kadrze niżańskiej drużyny są: Szymon Maćkowiak (19 lat, poprzednio Sokół Sieniawa), Aleh Halamaka (24 lata, ostatnio Czarni Jasło i LKS Jasionka), Piotr Kusy (18 lat, Sparta Jeżowe), Eryk Ciemierkiewicz (24 lata, Izolator Boguchwała), Szymon Zwolski (19 lat, Sokół Kamień) i Danylo Zakalyk (20 lat, Włodawianka Włodawa).
Pierwszy mecz u siebie Sokół rozegra 16 sierpnia (sobota), a jego rywalem będzie Stal Łańcut.

Terminarz Sokoła Nisko - jesień 2025
1. kolejka, 10 sierpnia        Karpaty Krosno – Sokół
2. kolejka, 16 sierpnia        Sokół - Stal Łańcut
3. kolejka, 20 sierpnia        Wisłok Wiśniowa - Sokół
4. kolejka, 23 sierpnia        Sokół - Cosmos Nowotaniec
5. kolejka, 31 sierpnia        Błękitni Ropczyce - Sokół
6. kolejka, 6 września         Sokół - Ekoball Sanok
7. kolejka, 10 września       JKS Jarosław - Sokół
8. kolejka, 13 września       ŁKS Łowisko - Sokół
9. kolejka, 20 września       Sokół - Igloopol Dębica
10.kolejka, 28 września      LKS Czeluśnica - Sokół
11.kolejka, 4 października   Sokół - Czarni 1910 Jasło
12.kolejka, 12 października KS Wiązownica - Sokół
13.kolejka, 18 października Sokół - Stal Gorzyce
14.kolejka, 26 października Błażowianka - Sokół
15.kolejka, 2 listopada        Sokół - Polonia Przemyśl
16.kolejka, 8 listopada         Izolator Boguchwała - Sokół
17.kolejka, 15 listopada       Sokół - Legion

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

