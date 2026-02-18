Inauguracja wiosny odwołana. „Stalówka” nie pojedzie do Kalisza

Ale nie tylko to spotkanie inauguracyjnej kolejki zostało przełożone. Także w Skierniewicach, do których wybierało się w piątek (20 lutego) Zagłębie Sosnowiec oraz w Jastrzębiu-Zdroju, do którego miał dzień później przyjechać Sokół Kleczew. Tak wygląda sytuacja na teraz, a jest środa 18 lutego, godzina 10.

Dla „Stalówki” oznacza to przesunięcie ligowego startu na 1 marca. Oczywiście pod warunkiem, że pogoda w międzyczasie nie wpadnie na kolejny kreatywny pomysł i przeszkodzi w organizacji meczu z Podhalem Nowy Targ.

Do tego czasu nasza drużyna będzie trenować, podtrzymywać formę i – jak informują media – z nieco większą uwagą spoglądać na kwestie pozaboiskowe. Według doniesień portalu weszlo.pl piłkarze Stali zapowiadają strajk, jeżeli nie otrzymają zaległego wynagrodzenia. Nie widzą go podobno od ponad dwóch miesięcy.

A dzisiaj, w Środę Popielcową o godzinie 17 w kościele Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia odprawiona zostanie msza święta w intencji drużyny, kibiców i sympatyków.