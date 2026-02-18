Miesięcznik
Stalowa Wola 18 lutego 2026

Inauguracja wiosny odwołana. „Stalówka” nie pojedzie do Kalisza

Nie dojdzie do skutku zaplanowany na sobotę, 21 lutego, mecz Betclic 2. ligi pomiędzy KKS Kalisz a Stalą Stalowa Wola, który miał zainaugurować rundę wiosenną rozgrywek. Powodem są złe warunki atmosferyczne oraz decyzja gospodarzy o niewłączeniu podgrzewania murawy. Choć o możliwym przełożeniu spotkania mówiło się już od kilku dni, oficjalne potwierdzenie zmiany terminu oba kluby przekazały dopiero we wtorek.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Ale nie tylko to spotkanie inauguracyjnej kolejki zostało przełożone. Także w Skierniewicach, do których wybierało się w piątek (20 lutego) Zagłębie Sosnowiec oraz w Jastrzębiu-Zdroju, do którego miał dzień później przyjechać Sokół Kleczew. Tak wygląda sytuacja na teraz, a jest środa 18 lutego, godzina 10.

Dla „Stalówki” oznacza to przesunięcie ligowego startu na 1 marca. Oczywiście pod warunkiem, że pogoda w międzyczasie nie wpadnie na kolejny kreatywny pomysł i przeszkodzi w organizacji meczu z Podhalem Nowy Targ.

Do tego czasu nasza drużyna będzie trenować, podtrzymywać formę i – jak informują media – z nieco większą uwagą spoglądać na kwestie pozaboiskowe. Według doniesień portalu weszlo.pl piłkarze Stali zapowiadają strajk, jeżeli nie otrzymają zaległego wynagrodzenia. Nie widzą go podobno od ponad dwóch miesięcy.

A dzisiaj, w Środę Popielcową o godzinie 17 w kościele Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia odprawiona zostanie msza święta w intencji drużyny, kibiców i sympatyków.

