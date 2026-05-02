Ile Podkarpacki NFZ płaci szpitalom? Każdy może sprawdzić sam

Jak informuje NFZ, wartość umów zawieranych z placówkami medycznymi w regionie jest publicznie dostępna i może być sprawdzana przez mieszkańców. Wśród największych kontraktów znajdują się szpitale, a najwyższa roczna wartość umowy przekracza 888 mln zł.
Czym są nadwykonania?
Nadwykonania to świadczenia medyczne wykonane ponad limit określony w umowie z NFZ. Fundusz wyjaśnia, że część z nich – np. porody czy świadczenia w programach lekowych i chemioterapii - jest nielimitowana i podlega obowiązkowemu finansowaniu.
Inny rodzaj stanowią świadczenia limitowane, które mogą być finansowane z dodatkowych środków przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia. W ostatnim czasie na Podkarpaciu uruchomiono środki m.in. na rozliczenie nadwykonań w zakresie wentylacji mechanicznej, dializoterapii oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
Zmiany w finansowaniu wybranych badań
NFZ odniósł się także do zmian dotyczących rozliczania części badań diagnostycznych, takich jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, gastroskopia i kolonoskopia. Jak podano, w ostatnich latach liczba tych świadczeń wzrosła o ok. 20 proc., przy jednoczesnym wzroście ich wartości o 152 proc..
Od kwietnia zmieniono zasady finansowania części badań wykonanych ponad limit - ich refundacja została ograniczona do 50-60 proc.
Wyłączenia dla wybranych pacjentów
NFZ podkreśla, że zmiany nie dotyczą pacjentów:
- z kartą DiLO (leczenie lub podejrzenie nowotworu),
- korzystających z badań profilaktycznych kolonoskopii,
- do 18. roku życia.
Fundusz zaznacza również, że zmiany nie wpływają na zasady wystawiania skierowań na badania diagnostyczne.
Pod tym adresem każdy może sprawdzić wartość wszystkich umów, które zawarł Podkarpacki NFZ z placówkami medycznymi.
