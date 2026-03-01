Ile kosztuje zdrowie? NFZ ujawnia wydatki na leczenie na Podkarpaciu

Zespół analityków Narodowego Funduszu Zdrowia przyjrzał się wydatkom, które można jednoznacznie przypisać do konkretnego pacjenta. W 2024 roku ich łączna wartość wyniosła 169 mld zł.

- Często słyszymy pytanie o to „na co idą moje składki zdrowotne”. W najnowszym raporcie NFZ odpowiadamy na to pytanie. Nasze wyliczenia dokładnie pokazują, jak w imieniu wszystkich ubezpieczonych, gospodarujemy środkami na zdrowie. Z danych wynika, że na leczenie pacjentów w publicznym systemie wydajemy coraz więcej - podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

System finansowany ze składek

W Polsce ochronę zdrowia finansuje się głównie z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wpływy ze składki zdrowotnej stanowią znaczną część budżetu NFZ, który co roku mierzy się z rosnącymi kosztami świadczeń.

Analitycy NFZ podkreślają, że w systemie obowiązuje zasada Pareto: około 80% budżetu na leczenie i leki przypada na zaledwie 20% najbardziej wymagających pacjentów.

- Aby jeszcze lepiej zobrazować, jak rozkładają się wydatki NFZ na leczenie „najdroższych” pacjentów, wyodrębniliśmy populację takich pacjentów, których leczenie kosztowało powyżej 100 tys. i 250 tys. zł - mówi Filip Urbański, dyrektor departamentu analitycznego w NFZ.

Na leczenie tylko 100 „najdroższych” pacjentów NFZ przeznaczył 357 mln zł w 2024 roku, czyli o 43 mln zł więcej niż w 2023 r. W latach 2020–2024 było 756 tys. pacjentów, których terapia kosztowała co najmniej 100 tys. zł, a ich leczenie stanowiło 31,5% wszystkich wydatków NFZ. Pacjenci, których terapia przekroczyła 250 tys. zł, odpowiadają za 14,4% wydatków, czyli ponad 47 mld zł - uwaga - dla zaledwie 1% populacji.

Kto generuje największe koszty?

Analiza danych wskazuje, że najdroższe w leczeniu są osoby w wieku 75–79 lat. Średni koszt refundacji dla mężczyzn wyniósł w 2024 r. ponad 5,3 tys. zł, a dla kobiet niemal 5,1 tys. zł. W grupie 75–79 lat wartości te wynoszą odpowiednio 13,63 tys. zł i 10,58 tys. zł.

Pełne dane i zestawienia są dostępne na portalu Narodowego Funduszu Zdrowia „Zdrowe Dane”.

Rok 2025 w Podkarpaciu

Podkarpacki NFZ dysponował w 2025 r. budżetem ponad 11 mld zł. - Na które rodzaje świadczeń wydaliśmy najwięcej? Zachęcam do przeczytania krótkiego raportu - mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ.

Top 5 grup świadczeń z największymi fakturami:

Leczenie szpitalne: 5 078 349 689,93 zł

Podstawowa Opieka Zdrowotna: 1 183 711 689,81 zł

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: 986 027 756,47 zł

Rehabilitacja lecznicza: 585 440 866,19 zł

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 418 225 898,48 zł

Kwota 5 mld zł przeznaczona na leczenie szpitalne robi wrażenie. Dla porównania można by za nią kupić:

100 tys. mieszkań po 500 tys. zł każde, czyli całe osiedla,

Ponad 2,5 tys. luksusowych Rolls-Royce’ów za około 2 mln zł za sztukę.

Rok 2025 wciąż się nie zakończył, a kwoty mogą ulec zwiększeniu.

Przykładowe świadczenia w Podkarpaciu

Oto kilka przykładów, ilu pacjentów korzystało z opieki i ile NFZ przeznaczył na ich leczenie: