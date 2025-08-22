Miesięcznik
III Liceum w Stalowej Woli w programie Policji i Straży Granicznej

21 sierpnia w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej podpisano porozumienia, które otwierają nowy rozdział w edukacji mundurowej na Podkarpaciu. Umowy zawarte zostały z 11 szkołami średnimi z regionu, w których utworzono oddziały o profilu mundurowym.

Wśród nich znalazło się III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. Dyrektor placówki, Agata Krzek, podpisała dokument wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Stalowej Woli mł. insp. Mariuszem Stasiakiem oraz Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. SG Tomaszem Zybińskim.

Nowe możliwości dla młodzieży

Podpisane porozumienie pozwoli na prowadzenie zajęć przygotowujących do podjęcia służby w Policji i Straży Granicznej. Uczniowie klas mundurowych będą uczestniczyć zarówno w szkoleniach teoretycznych, jak i praktycznych – obejmujących m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem, technikami interwencji, a także sprawnością fizyczną.

Program opiera się na rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 lutego 2025 roku. Zakłada on systemowe wprowadzenie oddziałów o profilu mundurowym do szkół średnich. Edukacja w tym kierunku ma nie tylko przygotowywać do służby w formacjach mundurowych, ale również rozwijać wśród uczniów postawy patriotyczne, odpowiedzialność obywatelską i gotowość do działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Ułatwiona droga do służby

Absolwenci klas mundurowych, którzy w ciągu trzech lat od ukończenia szkoły zdecydują się wstąpić do Policji lub Straży Granicznej, mogą liczyć na ułatwienia rekrutacyjne – m.in. zwolnienie z testu wiedzy, a w niektórych przypadkach także z testu sprawności fizycznej. Otrzymują również pierwszeństwo przy przyjęciu do służby.

Wspólna inicjatywa służb i szkół

W uroczystości podpisania porozumień wzięli udział m.in.: Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, I Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Piotr Zych oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Piotr Stępka.

