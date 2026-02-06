Miesięcznik
Adamietz
Bojanów 6 lutego 2026

II Zimowy Festiwal Dmuchańców w Stanach

Mieszkańcy gminy Bojanów i okolic mogą już rezerwować czas w kalendarzu. W sobotę 15 lutego w hali sportowej w Stanach odbędzie się II Zimowy Festiwal Dmuchańców. Wydarzenie potrwa od godziny 15 do 20.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorami festiwalu są wójt gminy Bojanów oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Sta-Nówki”, przy współpracy lokalnych instytucji. Impreza skierowana jest przede wszystkim do dzieci i rodzin z dziećmi, a wstęp na wszystkie atrakcje będzie bezpłatny.

Na uczestników czekać będą liczne dmuchane atrakcje, w tym zjeżdżalnie, skakańce, tory przeszkód oraz piłkarski dart XXL. Organizatorzy podkreślają, że ze względów bezpieczeństwa dzieci powinny posiadać obuwie zamienne.

Podczas festiwalu funkcjonować będzie również strefa gastronomiczna, w której dostępne będą m.in. gofry, tosty, wata cukrowa oraz popcorn.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

