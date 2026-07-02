II Wielki Marsz Pamięci w Stalowej Woli - 10 lipca 2026

Wydarzenie organizują Stowarzyszenie Stalowi Patrioci oraz Fundacja Promocji i Kreatywności. Współorganizatorami są prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny oraz radny Aleksander Kapuściński.

Marsz rozpocznie się o godz. 18 mszą świętą w Parafia Opatrzności Bożej w Stalowej Woli. Następnie uczestnicy przejdą ulicami miasta na Skwer Pamięci Ofiar OUN-UPA, gdzie zakończą uroczystość.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Wołając o prawdę historyczną”. W ramach wydarzenia organizatorzy wskazują także na działania Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop banderyzmowi”, który prowadzi prace nad projektem ustawy.

Program:

- 18:00 - msza święta

- po mszy - przemarsz ulicami miasta

- zakończenie na Skwerze Pamięci Ofiar OUN-UPA