II Pysznicki Jarmark Bożonarodzeniowy już 21 grudnia

Jarmark będzie doskonałą okazją, aby poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Na uczestników czekać będą liczne atrakcje, wśród których znajdą się kolorowe stoiska z regionalnymi wyrobami, świąteczne przysmaki, aromatyczne zapachy, a także ręcznie wykonane ozdoby, idealne na prezent lub do udekorowania domu.

Nie zabraknie również świątecznej muzyki, gorącej kawy oraz wyjątkowej, rodzinnej atmosfery, która wprowadzi każdego w prawdziwie bożonarodzeniowy nastrój.

Podczas wydarzenia prowadzona będzie także zbiórka charytatywna. Dochód z wpłat zostanie przekazany na pomoc pani Anecie Mazur, która zmaga się z poważną chorobą. W ramach wsparcia będzie można nabyć wyjątkowe rękodzieło, jednocześnie pomagając potrzebującej osobie.