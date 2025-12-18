Miesięcznik
Pysznica 18 grudnia 2025

II Pysznicki Jarmark Bożonarodzeniowy już 21 grudnia

Wójt Gminy Pysznica oraz dyrektor Domu Kultury w Pysznicy zapraszają mieszkańców i gości na II Pysznicki Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w niedzielę, 21 grudnia, o godz. 14 na placu przy Domu Kultury w Pysznicy.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jarmark będzie doskonałą okazją, aby poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Na uczestników czekać będą liczne atrakcje, wśród których znajdą się kolorowe stoiska z regionalnymi wyrobami, świąteczne przysmaki, aromatyczne zapachy, a także ręcznie wykonane ozdoby, idealne na prezent lub do udekorowania domu.

Nie zabraknie również świątecznej muzyki, gorącej kawy oraz wyjątkowej, rodzinnej atmosfery, która wprowadzi każdego w prawdziwie bożonarodzeniowy nastrój.

Podczas wydarzenia prowadzona będzie także zbiórka charytatywna. Dochód z wpłat zostanie przekazany na pomoc pani Anecie Mazur, która zmaga się z poważną chorobą. W ramach wsparcia będzie można nabyć wyjątkowe rękodzieło, jednocześnie pomagając potrzebującej osobie.

Dziennikarka

Dziennikarka

