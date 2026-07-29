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I Niżański Rajd Rowerowy, Fot. UGiM Nisko
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Nisko 29 lipca 2026

II Niżański Rajd Rowerowy upamiętni rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Przejazd rowerowy, koncert pieśni patriotycznych i pokaz filmu „Miasto 44” - tak w Nisku uczczona zostanie 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W sobotę, 1 sierpnia, odbędzie się II Niżański Rajd Rowerowy, na który zapraszają Gmina i Miasto Nisko oraz partnerzy wydarzenia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zbiórka uczestników rozpocznie się o godz. 16 na Dużych Plantach. O godz. 17 uruchomione zostaną syreny alarmowe, a minutę później uczestnicy wspólnie odśpiewają hymn Polski. Następnie zaplanowano krótką prelekcję poświęconą Powstaniu Warszawskiemu.

Start rajdu wyznaczono na godz. 17.30. Meta znajdować się będzie w Parku Miejskim, gdzie około godz. 18.15 odbędzie się wręczenie pamiątkowych medali dla uczestników.

Na tym jednak obchody się nie zakończą. O godz. 18.30 zostaną ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego, a dziesięć minut później rozpocznie się koncert pieśni patriotycznych. Zwieńczeniem wydarzenia będzie projekcja filmu „Miasto 44”, zaplanowana na godz. 19.40.

Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału w rajdzie na rowerach. Dla uczestników przygotowano pamiątkowe koszulki, plecaki, naklejki rowerowe i butelki. Liczba gadżetów jest ograniczona.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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