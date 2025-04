II Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej już wkrótce w Zaklikowie

To wydarzenie to nie tylko okazja do artystycznej rywalizacji, ale przede wszystkim święto młodej twórczości. Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje wokalne umiejętności przed publicznością i zebrać cenne doświadczenie sceniczne.

Organizatorzy podkreślają, że przegląd ma charakter integracyjny i edukacyjny, a jego celem jest rozwijanie muzycznych talentów, budowanie pewności siebie i zachęcanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze lokalnej.

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmowane są do 16 maja. Szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej zaklikowskiego GOK-u.