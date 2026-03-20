„Igraszki Przedszkolne” pełne kolorów i energii

Hasłem tegorocznej edycji była „Afryka Dzika”, dlatego na scenie nie brakowało kolorowych strojów, rytmicznej muzyki i tańców inspirowanych kulturą afrykańską. Na scenie nie brakowało energii, rytmu i ogromnego zaangażowania najmłodszych.

Publiczność mogła zobaczyć prawdziwe widowisko pełne uśmiechu i dziecięcej wyobraźni. Występy były nie tylko okazją do zaprezentowania talentów, ale też do poznawania innych kultur w przystępny i ciekawy sposób.

Pomysłodawczynią i organizatorką wydarzenia jest Urszula Cacaj z Przedszkola Integracyjnego nr 12. To dzięki jej inicjatywie przegląd od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i na stałe wpisał się w kalendarz miejskich wydarzeń.

„Igraszki Przedszkolne” po raz kolejny pokazały, jak dużo radości daje wspólne tworzenie i jak wielki potencjał drzemie w najmłodszych mieszkańcach miasta.