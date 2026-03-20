Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 20 marca 2026

„Igraszki Przedszkolne” pełne kolorów i energii

W Stalowej Woli zrobiło się wyjątkowo barwnie i radośnie. W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się XV edycja Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Igraszki Przedszkolne”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Hasłem tegorocznej edycji była „Afryka Dzika”, dlatego na scenie nie brakowało kolorowych strojów, rytmicznej muzyki i tańców inspirowanych kulturą afrykańską. Na scenie nie brakowało energii, rytmu i ogromnego zaangażowania najmłodszych.

Publiczność mogła zobaczyć prawdziwe widowisko pełne uśmiechu i dziecięcej wyobraźni. Występy były nie tylko okazją do zaprezentowania talentów, ale też do poznawania innych kultur w przystępny i ciekawy sposób.

Pomysłodawczynią i organizatorką wydarzenia jest Urszula Cacaj z Przedszkola Integracyjnego nr 12. To dzięki jej inicjatywie przegląd od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i na stałe wpisał się w kalendarz miejskich wydarzeń.

„Igraszki Przedszkolne” po raz kolejny pokazały, jak dużo radości daje wspólne tworzenie i jak wielki potencjał drzemie w najmłodszych mieszkańcach miasta.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Gmina Pysznica z dofinansowaniem na nową inwestycję drogową
Pysznica
Gmina Pysznica z dofinansowaniem na nową inwestycję drogową
Michał Śmielak w MBP: kryminały, majonez i Czytelnicy Roku 2025
Stalowa Wola
Michał Śmielak w MBP: kryminały, majonez i Czytelnicy Roku 2025
Powiat nagrodził liderów kultury i sportu
Stalowa Wola
Powiat nagrodził liderów kultury i sportu
Nowe ładowarki dla elektrycznych autobusów
Stalowa Wola
Nowe ładowarki dla elektrycznych autobusów
Zgłosił rozbój, którego nie było. 30-latek usłyszał zarzuty
Nisko
Zgłosił rozbój, którego nie było. 30-latek usłyszał zarzuty
Wiosna na drogach: Policja apeluje o ostrożność wobec motocyklistów
Wiosna na drogach: Policja apeluje o ostrożność wobec motocyklistów
Prezydent Stalowej Woli o energetyce jądrowej. „To ogromna inwestycja społeczna”
Stalowa Wola
Prezydent Stalowej Woli o energetyce jądrowej. „To ogromna inwestycja społeczna”
Nowy sprzęt dla OSP w powiecie niżańskim
Nisko
Nowy sprzęt dla OSP w powiecie niżańskim
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu