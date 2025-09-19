Igloopol w Nisku, ŁKS w Pilźnie, a Stal w Nowotańcu

Jedenastka trenera Jarosława Pacholarza podejmie Igloopol Dębica. W ubiegłym sezonie w Nisku w meczu obu drużyn padł remis 2:2. Dwie bramki dla Igloopolu zdobył Filip Leśniak, a dla naszej drużyny Krystian Pietrzyk i Jakub Mażysz.

Dla Igloopolu sobotni pojedynek z Sokołem będzie piątym wyjazdowym. Z Pilzna „Morsy” wracały do domu z kompletem punktów (1:0), w Łańcucie lepsza była Stal (1:0), w Nowotańcu Cosmos (2:0), a w Sanoku jedenastka z Dębicy wygrała 1:0. Autorem gola, zresztą bardzo efektownego, był Tomasz Mucha.

Mecz Sokół - Igloopol, 20 września, godz. 15.

W sobotę o ligowe punkty powalczą także zespoły z Łowiska i Gorzyc. Podopieczni trenera Pawła Sroki pojadą do Pilzna. Legion z czterech meczów rozgrywanych na swoim stadionie, wygrał tylko jedno. Z Polonią Przemyśl 3:0. Trzy razy schodził bez punktów, przegrał z Iglooplem 0:1, Czarnymi Jasło 0:2 i Stalą Gorzyce 0:1.

Mecz Legion - ŁKS Łowisko, 20 września (sobota), godz. 15.

Najtrudniejszego rywala w 9. kolejce będą mieć piłkarze Stali Gorzyce. Cosmos nie traci u siebie punktów. Wszystkie spotkana rozstrzygnął na swoja stronę, zdobywając w nich 13, a tracąc zaledwie 2 bramki. Pokonał kolejno: Błękitnych Ropczyce 7:0, JKS Jarosław 2:1, Igloopol 2:0 i Czarnych Jasło 2:1.

Mecz Cosmos - Stal Gorzyce, 20 września (sobota) godz. 16.