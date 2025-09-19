Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Wolontariat
W ubiegłym sezonie mecz Sokoła z Igloopolem zakończył się remisem 2:2
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 19 września 2025

Igloopol w Nisku, ŁKS w Pilźnie, a Stal w Nowotańcu

W sobotę kolejne mecze ligowe rozegrają w 4 lidze podkarpackiej drużyny reprezentujące podokręg Stalowa Wola. Wyjazdy czekają beniaminków z Gorzyc i Łowiska, natomiast na swoim stadionie grać będą niżańskie Sokoły.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Jedenastka trenera Jarosława Pacholarza podejmie Igloopol Dębica. W ubiegłym sezonie w Nisku w meczu obu drużyn padł remis 2:2. Dwie bramki dla Igloopolu zdobył Filip Leśniak, a dla naszej drużyny Krystian Pietrzyk i Jakub Mażysz.
Dla Igloopolu sobotni pojedynek z Sokołem będzie piątym wyjazdowym. Z Pilzna „Morsy” wracały do domu z kompletem punktów (1:0), w Łańcucie lepsza była Stal (1:0), w Nowotańcu Cosmos (2:0), a w Sanoku jedenastka z Dębicy wygrała 1:0. Autorem gola, zresztą bardzo efektownego, był Tomasz Mucha.
Mecz Sokół - Igloopol, 20 września, godz. 15.

W sobotę o ligowe punkty powalczą także zespoły z Łowiska i Gorzyc. Podopieczni trenera Pawła Sroki pojadą do Pilzna. Legion z czterech meczów rozgrywanych na swoim stadionie, wygrał tylko jedno. Z Polonią Przemyśl 3:0. Trzy razy schodził bez punktów, przegrał z Iglooplem 0:1, Czarnymi Jasło 0:2 i Stalą Gorzyce 0:1.
Mecz Legion - ŁKS Łowisko, 20 września (sobota), godz. 15.

Najtrudniejszego rywala w 9. kolejce będą mieć piłkarze Stali Gorzyce. Cosmos nie traci u siebie punktów. Wszystkie spotkana rozstrzygnął na swoja stronę, zdobywając w nich 13, a tracąc zaledwie 2 bramki. Pokonał kolejno: Błękitnych Ropczyce 7:0, JKS Jarosław 2:1, Igloopol 2:0 i Czarnych Jasło 2:1.
Mecz Cosmos - Stal Gorzyce, 20 września (sobota) godz. 16.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie
Stalowa Wola
Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie
Wichry wciąż nie znają smaku porażki, a na czele Rotunda
Stalowa Wola
Wichry wciąż nie znają smaku porażki, a na czele Rotunda
Retman Ulanów poniósł pierwszą stratę
Nisko
Retman Ulanów poniósł pierwszą stratę
Adam Rogala po raz drugi z rzędu zwycięzcą triathlonu Iron Dragon
Stalowa Wola
Adam Rogala po raz drugi z rzędu zwycięzcą triathlonu Iron Dragon
LZS Żabno obronił swoją twierdzę. Po raz jedenasty z rzędu!
Nisko
LZS Żabno obronił swoją twierdzę. Po raz jedenasty z rzędu!
Krzysztof Faraś czwarty w Wyścigu Górskim Szczawne - Kulaszne
Stalowa Wola
Krzysztof Faraś czwarty w Wyścigu Górskim Szczawne - Kulaszne
Oliwia Sybicka zwyciężczynią turnieju ITF juniorek w Palermo
Stalowa Wola
Oliwia Sybicka zwyciężczynią turnieju ITF juniorek w Palermo
Złoto dla OSP Stalowa Wola! Drużyna kobiet z tytułem mistrzyń Polski!
Stalowa Wola
Złoto dla OSP Stalowa Wola! Drużyna kobiet z tytułem mistrzyń Polski!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu