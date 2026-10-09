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Stalowa Wola 9 października 2026

Ich marzenia nie poszły na emeryturę

Stowarzyszenie „Uniwersyteckie Srebrne Lata” ze Stalowej Woli obchodziło jubileusz 15-lecia działalności. Uroczystość odbyła się w czwartek, 8 października, w Centrum Aktywności Seniora. Były wspomnienia, podziękowania i występy artystyczne. Dziś stowarzyszenie zrzesza około 130 osób, które wspólnie rozwijają swoje zainteresowania, uczestniczą w zajęciach i organizują różne wyjazdy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Stowarzyszenie powstało w 2011 roku. Wszystko zaczęło się od grupy 15 osób, które postanowiły stworzyć miejsce dla seniorów chcących nadal się uczyć, spotykać i aktywnie spędzać czas. Jedną z inicjatorek była Krystyna Prędka, która przez pierwsze dziesięć lat pełniła funkcję prezesa.

- Zebrało się nas 15 osób w komitet założycielski. Po kolei uczyliśmy się wszystkiego. Przede wszystkim musieliśmy sami napisać statut, potem nauczyć się pisać projekty. I tak się zaczęło. To było w 2011 roku. Od tego czasu rozrośliśmy się, jest już dużo członków. Dużo osób odeszło, dużo zmarło, ale wciąż jesteśmy i wciąż mamy marzenia, które nie idą na emeryturę - wspominała Krystyna Prędka.

Od początku ważną częścią działalności były wykłady, warsztaty i wycieczki edukacyjne. Seniorzy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z wykładowcami z Rzeszowa i Lublina, a jednym z pierwszych większych wyjazdów była wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

- Przede wszystkim stawialiśmy na kształcenie ustawiczne. Było bardzo dużo wykładów, warsztatów i wycieczek, które przecież też kształcą. Pierwszą wycieczkę udało nam się zorganizować do Centrum Nauki Kopernik. Pojechaliśmy dwoma autobusami. Wcześniej mieliśmy wykłady z chemii i fizyki. Przyjeżdżali do nas profesorowie z Rzeszowa i Lublina, pokazywali różne ciekawostki. W ten sposób zachęcaliśmy ludzi do dalszej nauki. Teraz kolejne władze kontynuują to, co zaczęliśmy - mówiła współzałożycielka stowarzyszenia.

Przez następne pięć lat stowarzyszeniem kierowała Barbara Dybka. W tym czasie poszerzono ofertę zajęć, organizowano kursy komputerowe, wyjazdy do teatrów i muzeów, a także spotkania integracyjne. Seniorzy zaczęli również korzystać z pomieszczeń Centrum Aktywności Seniora, gdzie obecnie odbywa się większość ich zajęć.

- Kontynuowaliśmy działalność rozpoczętą przez poprzednie dziesięć lat. Organizowałam kursy komputerowe, wyjazdy do teatrów i muzeów, wprowadziliśmy też nowe spotkania integracyjne. Przez ostatnie pięć lat odnaleźliśmy tutaj nasz dom. Wcześniej mieliśmy małą siedzibę w bibliotece miejskiej, gdzie nadal przechowujemy dokumentację, ale cała nasza działalność odbywa się w Centrum Aktywności Seniora. Poznaliśmy się też z innymi stowarzyszeniami, zaczęliśmy działać wspólnie. Mamy dużą sekcję brydża i Rummikuba, organizujemy turnieje. Cały czas się rozwijamy - opowiadała Barbara Dybka.

Jak przyznała, działalność w stowarzyszeniu była dla niej również osobistym doświadczeniem, które pozwoliło jej poznać wielu ludzi i aktywnie spędzać czas.

- Bardzo chciałam gdzieś przynależeć i działać. Miałam taką potrzebę, znałam swoje możliwości i predyspozycje. Kiedy pojawiła się możliwość, zostałam wybrana prezesem, z czego bardzo się cieszyłam. Dało mi to dużo satysfakcji i fantastycznie spędzony czas wśród przyjaciół. Dzięki temu nie siedzę w domu, nie oglądam seriali, tylko po prostu się rozwijam - mówiła.

Seniorzy nie zwalniają tempa

Od maja tego roku funkcję prezesa pełni Maria Zubrzycka. Stowarzyszenie liczy obecnie około 130 członków, a oferta zajęć jest szeroka. Seniorzy uczestniczą w wykładach, uczą się języków obcych, malują, haftują, grają w brydża i Rummikuba. Działają też grupy piesze i rowerowe. W każdy piątek organizowane są spotkania integracyjne, podczas których członkowie planują kolejne wydarzenia i wspólne wyjazdy.

- Mamy różne grupy i zajęcia, od wykładów po spotkania integracyjne. W każdy piątek spotykamy się, rozmawiamy i planujemy kolejne tygodnie i miesiące. Mamy grupę rowerową, grupę pieszą, wędrujemy po lasach i robimy mnóstwo kilometrów. Są też wykłady w CAS-ie, brydż, Rummikub, nauka języków i robótki ręczne. Nasi seniorzy pięknie malują i haftują, a ich prace można zobaczyć na przygotowanej wystawie - mówiła Maria Zubrzycka.

Prezeska podziękowała również prezydentowi Stalowej Woli za stworzenie Centrum Aktywności Seniora oraz dyrektor placówki Bognie Latawiec za organizację zajęć i udostępnianie przestrzeni do działalności stowarzyszenia.

Jak zaznaczyła, do Uniwersyteckich Srebrnych Lat nadal można dołączyć. Niedawno zapisało się kolejnych dziesięć osób.

- Jesteśmy cały czas otwarci i czekamy na nowe osoby. Ostatnio zapisało się do nas dziesięciu kolejnych członków. Chcemy szczególnie zachęcić seniorów, którzy są samotni i siedzą w domach, żeby nie czuli się odosobnieni. Zapraszamy ich do naszego stowarzyszenia. Niech będą razem z nami, niech świętują, uczą się i korzystają z wiedzy tych seniorów, którzy są tutaj już od kilku lat - zachęcała Maria Zubrzycka.

Jubileusz 15-lecia zaplanowano na dwa dni. W czwartek odbyła się część oficjalna, na którą zaproszono przedstawicieli władz miasta i powiatu, sponsorów oraz przyjaciół stowarzyszenia. Przygotowano podziękowania dla osób szczególnie zaangażowanych w jego działalność, a także występy artystyczne, w tym grupy wokalnej „Każdy śpiewać może” i występ akordeonowy jednej z członkiń.

- Ta uroczystość jest dla nas takim drogowskazem do dalszego działania, ale również podsumowaniem tego, co zrobiliśmy przez piętnaście lat. To bardzo długa droga. Za każdą historią kryją się ludzie, bo to właśnie ludzie tworzą stowarzyszenie - podkreślała Maria Zubrzycka.

Hasło stowarzyszenia „Marzenia nie idą na emeryturę” towarzyszy jego członkom od lat. I jak zapewniają wszystkie trzy prezeski, planów na kolejne lata nie brakuje.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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