Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 26 marca 2026

Hutnik tanieje… i nadal czeka na nowego właściciela

Miasto Stalowa Wola ogłosiło trzeci przetarg na sprzedaż historycznego Domu Gościnnego Hutnik. Cena wywoławcza Domu Gościnnego Hutnik stopniowo malała – z początkowych ok. 15 mln zł, przez 12 mln zł, aż do obecnych 9,8 mln zł.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Poprzednie dwa przetargi nie przyniosły efektu - nikt nie wpłacił wymaganego wadium, dlatego obiekt nadal pozostaje własnością miasta. Władze podkreślają, że zależy im na znalezieniu inwestora, który przywróci Hutnikowi dawną świetność, zachowując jego historyczny charakter, a jednocześnie wykorzysta go w celach komercyjnych.

Trzeci przetarg został zaplanowany na koniec maja. Warunkiem udziału jest wpłata wadium do 21 maja. Miasto ma nadzieję, że niższa cena i dogodna lokalizacja przyciągną zainteresowanych inwestorów gotowych zainwestować w modernizację i rozwój Domu Gościnnego Hutnik.

Obiekt od lat jest ważnym elementem lokalnej historii Stalowej Woli, a jego przyszłość budzi duże zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

zobacz wszystkie
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu