Hutnik tanieje… i nadal czeka na nowego właściciela

Poprzednie dwa przetargi nie przyniosły efektu - nikt nie wpłacił wymaganego wadium, dlatego obiekt nadal pozostaje własnością miasta. Władze podkreślają, że zależy im na znalezieniu inwestora, który przywróci Hutnikowi dawną świetność, zachowując jego historyczny charakter, a jednocześnie wykorzysta go w celach komercyjnych.

Trzeci przetarg został zaplanowany na koniec maja. Warunkiem udziału jest wpłata wadium do 21 maja. Miasto ma nadzieję, że niższa cena i dogodna lokalizacja przyciągną zainteresowanych inwestorów gotowych zainwestować w modernizację i rozwój Domu Gościnnego Hutnik.

Obiekt od lat jest ważnym elementem lokalnej historii Stalowej Woli, a jego przyszłość budzi duże zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów.