„Hutnik” na sprzedaż za 15 milionów. Kasyno zawiesiło działalność

Miasto postanowiło sprzedać zabytkowy „Hutnik”. Władze liczą, że nowy właściciel przywróci temu miejscu dawny charakter, uruchamiając w nim usługi hotelowe o wysokim standardzie, a jednocześnie zadba o ochronę historycznej substancji budynku.

Jak wynika z ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Urzędowym, ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 17 listopada. Cena wywoławcza została ustalona na 15 milionów złotych.

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są w oficjalnym ogłoszeniu w Monitorze Urzędowym.