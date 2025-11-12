Miesięcznik
Stalowa Wola 12 listopada 2025

„Hutnik” na sprzedaż za 15 milionów. Kasyno zawiesiło działalność

Kasyno, które działało w budynku Domu Gościnnego „Hutnik”, zawiesiło działalność z początkiem listopada. Obiekt, należący obecnie do miasta, był wcześniej użytkowany bez obowiązującej umowy z samorządem. Kasyno współpracowało z prywatnym dzierżawcą, jednak po jego rezygnacji z umowy działalność w budynku została wstrzymana.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Miasto postanowiło sprzedać zabytkowy „Hutnik”. Władze liczą, że nowy właściciel przywróci temu miejscu dawny charakter, uruchamiając w nim usługi hotelowe o wysokim standardzie, a jednocześnie zadba o ochronę historycznej substancji budynku.

Jak wynika z ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Urzędowym, ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 17 listopada. Cena wywoławcza została ustalona na 15 milionów złotych.

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są w oficjalnym ogłoszeniu w Monitorze Urzędowym.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

