Hutnik na sprzedaż, ale najpierw trzeba usunąć kasyno

Obecnie właścicielem „Hutnika” jest Gmina Stalowa Wola, która przejęła obiekt w lutym tego roku od Muzeum Regionalnego. W czerwcu radni miejscy podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. Ogłoszenie o planowanej sprzedaży musi być publicznie dostępne przez co najmniej sześć tygodni przed ogłoszeniem postępowania.

– Doszło do darowizny na rzecz gminy przez Muzeum Regionalne Domu Gościnnego „Hutnik” łącznie z cesją jednej umowy, którą Muzeum miało ze Spółką Komunalną, dzierżawiącą obiekt. Spółka otrzymała pełnomocnictwo do skutecznego rozwiązania tematu bezumownego korzystania przez kasyno części obiektu. I to na drodze prawnej się dzisiaj odbywa – wyjaśnia Tomasz Miśko, zastępca prezydenta Stalowej Woli.

Jak podkreśla, wysłano już oficjalne żądanie wyprowadzenia kasyna z obiektu, a gmina liczy, że sprzedaż nieruchomości odbędzie się bez obecności niepożądanych podmiotów. – Plany co do Domu Gościnnego „Hutnik” się nie zmieniły. Gmina planuje do końca miesiąca ogłosić przetarg nieograniczony. Najlepiej gdyby nowy nabywca przejął budynek bez obecności innych użytkowników – dodaje.

Władze miasta zapowiadają szeroko zakrojoną akcję promocyjną skierowaną do potencjalnych inwestorów z branży hotelarskiej. Celem jest przywrócenie obiektowi dawnej funkcji – tym razem jako nowoczesnego hotelu.

Dom Gościnny „Hutnik” to obiekt o dużym znaczeniu historycznym dla Stalowej Woli. Powstał w latach 40. XX wieku jako miejsce reprezentacyjne dla Huty Stalowa Wola, gościł m.in. delegacje rządowe, zagranicznych partnerów i artystów. Zachowany w stylistyce modernizmu socrealistycznego, przez lata był jednym z symboli powojennego rozwoju miasta. Dziś niestety, z powodu braku inwestycji i niewłaściwego użytkowania, popada w zapomnienie.