Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 9 sierpnia 2025

Hutnik na sprzedaż, ale najpierw trzeba usunąć kasyno

Gmina Stalowa Wola planuje sprzedaż Domu Gościnnego „Hutnik”. Choć obiekt oficjalnie nie funkcjonuje, według okolicznych mieszkańców w jego murach nadal działa nielegalnie kasyno, które przyciąga klientów o każdej porze dnia i nocy. Skargi dotyczą również tego, że hazardowa działalność ma się odbywać także w pokojach hotelowych.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obecnie właścicielem „Hutnika” jest Gmina Stalowa Wola, która przejęła obiekt w lutym tego roku od Muzeum Regionalnego. W czerwcu radni miejscy podjęli decyzję o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. Ogłoszenie o planowanej sprzedaży musi być publicznie dostępne przez co najmniej sześć tygodni przed ogłoszeniem postępowania.

– Doszło do darowizny na rzecz gminy przez Muzeum Regionalne Domu Gościnnego „Hutnik” łącznie z cesją jednej umowy, którą Muzeum miało ze Spółką Komunalną, dzierżawiącą obiekt. Spółka otrzymała pełnomocnictwo do skutecznego rozwiązania tematu bezumownego korzystania przez kasyno części obiektu. I to na drodze prawnej się dzisiaj odbywa – wyjaśnia Tomasz Miśko, zastępca prezydenta Stalowej Woli.

Jak podkreśla, wysłano już oficjalne żądanie wyprowadzenia kasyna z obiektu, a gmina liczy, że sprzedaż nieruchomości odbędzie się bez obecności niepożądanych podmiotów. – Plany co do Domu Gościnnego „Hutnik” się nie zmieniły. Gmina planuje do końca miesiąca ogłosić przetarg nieograniczony. Najlepiej gdyby nowy nabywca przejął budynek bez obecności innych użytkowników – dodaje.

Władze miasta zapowiadają szeroko zakrojoną akcję promocyjną skierowaną do potencjalnych inwestorów z branży hotelarskiej. Celem jest przywrócenie obiektowi dawnej funkcji – tym razem jako nowoczesnego hotelu.

Dom Gościnny „Hutnik” to obiekt o dużym znaczeniu historycznym dla Stalowej Woli. Powstał w latach 40. XX wieku jako miejsce reprezentacyjne dla Huty Stalowa Wola, gościł m.in. delegacje rządowe, zagranicznych partnerów i artystów. Zachowany w stylistyce modernizmu socrealistycznego, przez lata był jednym z symboli powojennego rozwoju miasta. Dziś niestety, z powodu braku inwestycji i niewłaściwego użytkowania, popada w zapomnienie.

Udostępnij artykuł:

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Blisko 2,5 promila. Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki reakcji świadków
Blisko 2,5 promila. Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki reakcji świadków
Co dalej z drogą S74 Opatów-Nisko?
Stalowa Wola
Co dalej z drogą S74 Opatów-Nisko?
Dożynki w Rudniku z konkursem na tradycyjne przysmaki
Rudnik nad Sanem
Dożynki w Rudniku z konkursem na tradycyjne przysmaki
Gmina Harasiuki zainwestuje w nowoczesny i ekologiczny urząd
Harasiuki
Gmina Harasiuki zainwestuje w nowoczesny i ekologiczny urząd
Rudniczanie w zespole, który podbił Turcję i zgarnął główną nagrodę!
Rudnik nad Sanem
Rudniczanie w zespole, który podbił Turcję i zgarnął główną nagrodę!
Profanacja Rzezi Wołyńskiej
Jarocin
Profanacja Rzezi Wołyńskiej
Kradli wszystko, co się dało. Policja rozbiła grupę okradającą budowy
Nisko
Kradli wszystko, co się dało. Policja rozbiła grupę okradającą budowy
Przeczytaj Kochanowskiego w stalowowolskiej bibliotece
Stalowa Wola
Przeczytaj Kochanowskiego w stalowowolskiej bibliotece
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu