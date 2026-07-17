Huta zarabia i zatrudnia

Cała GK HSW osiągnęła przychody na poziomie 5,3 mld. zł. Rok wcześniej było to 3,2 mld., a w roku 2023 – 2,5 mld. zł. Samego zysku netto wypracowała 852 mln. zł, czyli o 56 proc. więcej, niż w roku 2024. Wynagrodzenia pochłonęły 409 mln. zł i wcale to nie jest duża część kosztów. Najwięcej kosztów – 75 proc. – to materiały i energia.

Na koniec ub. roku w całej GK HSW pracowało 3777 osób. Tym samym zatrudnienie wzrosło o 17 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Sama spółka matka w Stalowej Woli przyjęła w ub. roku 587 nowych pracowników; najwięcej fizycznych, których w całej GK pracuje 2596. Przy bezpośredniej produkcji zatrudnionych jest 2 tys. osób. Firma zbrojeniowa ciągle pracowników poszukuje, a wachlarz przydatnych zawodów jest bardzo szeroki – od spawacza, po głównego specjalistę ds. handlu.

GK HSW musi zewrzeć szeregi i przeorganizować produkcję, żeby sprostać nowym zamówieniom. Jednostka macierzysta skupia się na produkcji Borsuków, zdalnie sterowanych wież ZSSW-30, wozów gąsienicowych i szykuje się do integracji wyrzutni rakiet Homar-K. W Dęblinie powstaje centrum serwisowe. Sanok składa kontenery specjalne, kołowe wozy dowodzenia i ciężarówki Jelcz S02. Fabryka w Jelczu-Laskowicach ma tyle zamówień, że montaż ciężarówek prowadzi już nawet poza firmą i szykuje się do otwarcia swego oddziału w Raciborzu.