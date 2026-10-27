Huta Stalowa Wola z podwójnym sukcesem. Voster również wśród laureatów

Dwa wyróżnienia dla Huty Stalowa Wola

Huta Stalowa Wola S.A. zdobyła tytuł laureata w kategorii firm dużych. Kapituła doceniła wzrost produkcji, strategiczne inwestycje, zwiększenie zatrudnienia oraz współpracę ze szkołami, w ramach której Huta kształci ponad stu uczniów.

Stalowowolska spółka otrzymała również statuetkę „Najlepszy Produkt 2026” za Bojowy Wóz Piechoty. HSW, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jest producentem m.in. armatohaubic KRAB i bojowych wozów piechoty BORSUK.

Wyróżnienia w imieniu Zarządu HSW odebrał prokurent Janusz Czaja.

Nagroda dla firmy z gminy Nisko

Powody do zadowolenia miała również firma Voster Sp. z o.o. z Zarzecza. Producent nowoczesnych drzwi wewnętrznych, otrzymał nagrodę specjalną w kategorii CSR - Darczyńca Roku. Wyróżnienie podkreśliło znaczenie społecznego zaangażowania przedsiębiorstw, które obok wyników ekonomicznych budują swoją pozycję także poprzez działalność na rzecz otoczenia.

Ćwierć wieku wspierania regionalnej gospodarki

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza jest organizowana od 2002 roku przez Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie. W jubileuszowej edycji do oceny zakwalifikowało się 100 firm. Kapituła analizowała m.in. wyniki finansowe, inwestycje, rozwój zatrudnienia, innowacyjność oraz jakość produktów i usług.

Sukces Huty Stalowa Wola i wyróżnienie dla firmy Voster pokazały, że przedsiębiorstwa ze Stalowej Woli, Niska i okolic odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym Podkarpacia. Tegoroczna gala była okazją do uhonorowania firm, które rozwijają działalność, inwestują i wzmacniają potencjał regionu.

Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie www.png.pl.