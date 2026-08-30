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Biskup Edward Frankowski podczas uroczystości pod Krzyżem przy dawnej Narzędziowni w 2022 r.
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Stalowa Wola 30 sierpnia 2026

Huta Stalowa Wola. W rocznicę porozumień i wielkiego strajku

W Stalowej Woli, w 46. rocznicę podpisania w Gdańsku Porozumień Sierpniowych, które umożliwiły powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, oraz w 38. rocznicę wielkiego strajku w Hucie Stalowa Wola o przywrócenie „Solidarności”, odbędą się 31 sierpnia rocznicowe uroczystości. Przybędzie na nie biskup senior Diecezji Sandomierskiej, Edward Frankowski.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

Uroczystości organizuje Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Huty Stalowa Wola i Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ Solidarność w Stalowej Woli.

Rozpocznie je uroczyste posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” w HSW. Początek o godz. 13 w siedzibie związku.

O godz. 13.45 ruszy przemarsz uczestników i pocztów sztandarowych pod pomnik-Krzyż przy dawnej Narzędziowni.

Tu uroczystości rozpoczną się o godz. 14. Będą przemówienia zaproszonych gości, złożenie kwiatów i wpisy do Księgi Pamiątkowej. Trzy osoby otrzymają odznaki „Zasłużony dla NSZZ Solidarność Region Ziemia Sandomierska”.

W uroczystościach weźmie udział biskup senior Diecezji Sandomierskiej, Edward Frankowski.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

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