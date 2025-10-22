Huta Stalowa Wola laureatem „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej 2025”

Prestiżowe wyróżnienie dla liderów regionu

„Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” to jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych firmom z województwa podkarpackiego. Konkurs, organizowany już po raz dwudziesty czwarty, promuje przedsiębiorstwa, które wyróżniają się stabilnością, innowacyjnością, odpowiedzialnością społeczną i wpływem na rozwój regionu.

Kapituła konkursu ocenia m.in. wyniki finansowe firm, jakość zarządzania, inwestycje w rozwój oraz zaangażowanie społeczne. Tytuł laureata to nie tylko prestiż, ale i potwierdzenie, że przedsiębiorstwo należy do grona najbardziej wiarygodnych i dynamicznie rozwijających się w regionie.

Gala w Rzeszowie

Podczas uroczystej gali w Rzeszowie ogłoszono laureatów i wyróżnionych w kilku kategoriach, w tym wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli świata biznesu, samorządu, instytucji otoczenia gospodarczego oraz mediów.

Tegoroczna edycja była okazją do podsumowania kondycji gospodarki regionu i zaprezentowania firm, które stanowią wzór dla innych. Wśród nich znalazła się Huta Stalowa Wola, uznawana za jeden z filarów przemysłowych Podkarpacia, a także VOSTER z Niska - jeden z czołowych producentów drzwi w Polsce.

Huta Stalowa Wola - duma regionu

Huta Stalowa Wola S.A. to wiodąca spółka polskiego przemysłu obronnego, od 2015 r. wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tradycje produkcji dla wojska ma od 1938 r., gdy w ramach Zakładów Południowych uruchomiono tu montaż armat. Po wojnie, przez dekady znakiem firmowym HSW były też maszyny budowlane, ale od 2012 r. zakład ponownie skoncentrował się tylko na produkcji dla wojska.

Obecnie w skład HSW, oprócz spółki macierzystej, wchodzą jeszcze trzy podmioty: Oddział I w Stalowej Woli (hale przejęte w 2023 r. od chińskiego LiuGonga), Oddział w Dęblinie (dawne Wojskowe Zakłady Inżynieryjne) oraz Oddział w Sanoku (dawny Autosan). HSW jest także jedynym właścicielem zakładów Jelcz w Laskowicach na Dolnym Śląsku. W HSW i jej oddziałach pracuje ok. 2,5 tys. osób.

Kapitał zakładowy Huty Stalowa Wola S.A. wynosi 332 mln 909 tys. 973 zł i dzieli się na 70 mln 85 tys. 468 sztuk akcji o wartości nominalnej 4,75 zł każda. 86,42 proc. akcji spółki posiada Polska Grupa Zbrojeniowa.

HSW realizuje obecnie szereg kontraktów dla wojska: m.in. dostawy armatohaubic Krab, nowego pływającego Bojowego Wozu Piechoty Borsuk, systemów wieżowych ZSSW-30, wyrzutni Chunmoo i różnych wozów towarzyszących. Wcześniej były to m.in. samobieżne moździerze Rak. Spółka pracuje też nad nowym dużym projektem: Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty.

Powiększa także swój obszar o nowe hale (1,6 ha) i unowocześnia park maszynowy (dysponuje m.in. lufownią i zrobotyzowanymi liniami spawalniczymi). Powstało też stanowisko do testów i badań strzelaniem dla produkowanych wyrobów, m.in. dla badań Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego oraz BWP Borsuk. Część tych inwestycji zrealizowano dzięki środkom otrzymanym z budżetu państwa, a także w ramach środków własnych. Dokapitalizowaniu spółki ma wynieść ok. 1,4 mld zł do 2031 r. W samym 2025 r. na inwestycja w Hucie Stalowa Wola zostało przeznaczone ok. 400 mln zł.

W 2024 r. HSW wyprodukowała i dostarczyła 140 różnych pojazdów bojowych do polskiego wojska oraz dla zmagającej się z rosyjską agresją Ukrainy. Planuje się, że w 2025 r. będzie to ponad 200 pojazdów.

VOSTER z wyróżnieniem

W tej samej kategorii co HSW kapituła konkursu przyznała wyróżnienie firmie VOSTER Sp. z o.o. z Niska. Z kolei "Najlepsze produkty" Voster został doceniony za Skrzydło ramowe „Kano”. Przedsiębiorstwo z Niska jest producentem drzwi od lat konsekwentnie rozwija ofertę, inwestuje w nowe technologie i ekspansję zagraniczną, a przy tym pozostaje jednym z największych pracodawców w powiecie niżańskim.

Podczas gali odbyła się charytatywna licytacja, podczas której prezes firmy Voster, Ryszard Roczniak, wylicytował za tysiąc złotych zdjęcie Roberta Lewandowskiego z autografem

O konkursie

Konkurs „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” organizowany jest od 2002 roku. Jego celem jest promocja najlepszych przedsiębiorstw regionu - tych, które swoją działalnością i wynikami przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Podkarpacia. Inicjatywa ma charakter cykliczny, a szczegółowe informacje o edycji 2025 można znaleźć na stronie organizatora - www.png.pl.

Lista laureatów PNG 2025

Lista laureatów Smaczne bo podkarpackie 2025